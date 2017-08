Semar interdita trecho da BR 135 por tempo indeterminado

Técnicos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar) continuam na BR 135, na altura do quilômetro 216, em Eliseu Martins, onde um caminhão-tanque tombou no sábado (22), provocando o derramamento de cerca de 30 mil litros de gasolina e óleo diesel na pista e sobre o solo. A equipe acompanha os trabalhos e orienta a Polícia Rodoviária Federal (PRF-PI), o Corpo de Bombeiros e demais profissionais envolvidos na operação.

Por recomendação dos técnicos, o trecho da BR 135 onde ocorreu o acidente continua isolado por tempo indeterminado, até que toda a operação seja concluída, por questões de segurança.

“Nessa segunda-feira (24), foi realizado o transbordo do combustível que permanecia no veículo acidentado para outro caminhão que seguiu para a Petrobras em Teresina. O Corpo de Bombeiros fez o resfriamento do caminhão-tanque para que a carreta fosse destombada, a fase mais delicada da operação, porque qualquer atrito ou centelha poderia provocar uma explosão. Mas tudo foi feito com o máximo de cuidado e segurança”, informa o gerente de Fiscalização da Semar, Renato Nogueira.

A carreta seguiu para a cidade de Bom Jesus e o trabalho no local do acidente prossegue nesta terça-feira (26), com a limpeza dos resíduos. Há bastante solo contaminado com combustível. “Esse solo vai ser retirado, colocado numa área próxima, segura e impermeável e, posteriormente, será feita a destinação final. Um solo novo irá recobrir o local para que possa haver a recuperação parcial, uma vez que, em casos como esse, não é possível obtermos recuperação total do dano ambiental sofrido”, finaliza Renato Nogueira.

