Segundo dia da prova de bikes do Cerapió 2018 cruzará litoral do Piauí

Os cenários do paradisíaco litoral do Piauí serão grande atrativo do segundo dia da prova de bikes do Cerapió 2018. Os atletas terão que se desdobrar para enfrentar as trilhas arenosas, que em muitos trechos vai ser difícil pedalar. O levantamento da segunda etapa foi concluído neste sábado (17), entre as cidades de Cajueiro da Praia (PI) e Parnaíba (PI).

A primeira etapa da prova larga em Itapipoca (CE) e finaliza em Sobral (CE). De lá até chegar em Cajueiro da Praia (PI) haverá um deslocamento de 220 km. O destino para dar largada à próxima etapa, que acontece no dia 25 de janeiro, é o vilarejo de Barra Grande. É neste paraíso ecológico que se destacado mundialmente por ser um dos melhores lugares para a prática do kite surf.

Por ser uma região litorânea, os terrenos arenosos devem prevalecer. No entanto, a direção da prova de bikes buscou outras alternativas para dar mais dinamicidade à etapa. "Muitas vezes os trechos de muita areia vão dificultar bastante a pedalada. Pesquisamos então as possibilidades de estradinhas de terra e piçarra, mesclando com trechos de asfalto para dar mais ritmo à prova", destaca Zenardo Maia, diretor da prova de bikes do Cerapió 2018.

Logo após a largada do segundo dia, os atletas seguem por uma estrada à beira-mar que leva até a sede do município de Cajueiro da Praia, uma paisagem deslumbrante, recheada de praias pouco exploradas. A prova também passará trechos de asfalto até chegar ao povoado Camurupim, onde será instalada uma Zona de Apoio Técnico (ZAT). O destino final é a cidade de Parnaíba (PI) que chegar lá os bikers passarão por vilas e povoados, como a Lagoa do Portinho, onde os atletas também contarão com apoio mecânico e de alimentação de suas respectivas equipes.

Os fortes ventos e o sol intenso típicos da região podem tornar a prova ainda mais cansativa. No entanto, de acordo com a comparação de Zenardo a prova deve envolver menos dificuldade que a primeira etapa.

"Avaliando pela primeira etapa da prova, a segunda etapa é bem mais tranquila. Será uma etapa de ligação, com médias altas e sem nenhum ganho de elevação, considerando que estamos sempre ao nível do mar. O percurso ficou com um total de 101km e 97km de trecho cronometrado", finaliza o diretor da prova de bikes.

O Rally Cerapió 2018 continua com inscrições abertas através do site oficial (www.cerapio.com.br). O evento conta com patrocínio da Caixa Econômica Federal, co-patrocínio da Honda e Governado do Estado do Piauí. A Audax e a Prefeitura de Teresina apoiam o rally, considerado uma das maiores provas das Américas.

ROTEIRO - PROVA DE BIKES

24 de janeiro – Itapipoca (CE) / Sobral (CE)

25 de janeiro – Barra Grande (PI) / Parnaíba (PI)

26 de janeiro – Piracuruca (PI) / Piripiri (PI)

27 de janeiro – Circuito Teresina (PI)

Ascom