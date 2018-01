Sefaz divulga lista completa de ganhadores do 28º sorteio da 'Nota Piauiense'

A Secretaria Estadual da Fazenda do Piauí (Sefaz-PI) divulgou nesta quarta-feira (3) a lista completa dos ganhadores do 28º sorteio do programa Nota Piauiense.

No dia do sorteio, realizado na última sexta-feira (29), foram anunciados os ganhadores dos dois maiores prêmios. Ana Lúcia Pereira Machado dos Reis, de Floriano, levou o prêmio de R$ 50 mil, e Phablo de Miranda Nere Cronemberger, de Teresina, o de R$ 20 mil.

Veja a lista completa.

Foram sorteados ainda os prêmios de R$ 1.000, R$ 500, R$ 250 e R$ 100. A Nota Piauiense já possui 194 mil usuários cadastrados. Além dos sorteios, quem pede a inclusão do CPF na nota terá direito a receber de volta até 30% do acréscimo no valor do ICMS, efetivamente recolhido por cada estabelecimento, caso este tenha tido incremento de receita.

O programa Nota Piauiense já distribuiu R$ 6 milhões em prêmios. Já são 20 mil consumidores beneficiados após 27 sorteios realizados.

Da Redação