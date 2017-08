Seduc lança edital de afastamento para pós-graduação

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) abriu processo seletivo para solicitação de afastamento das atividades laborais, pelos profissionais da educação básica integrantes do quadro efetivo da rede pública estadual de ensino, para participarem de cursos de pós-graduação stricto sensu ou pós-doutorado, no segundo semestre.

Para solicitar o afastamento, os servidores devem ser titulares de cargo efetivo da rede estadual de educação básica do Piauí, sendo vedada a participação aos servidores que estejam em exercício de função gratificada, à disposição, cedidos ou permutados para outros órgãos.

Servidor em estágio probatório também poderá solicitar o afastamento, porém, sem direito à remuneração do cargo. Durante o período do afastamento, ficará suspensa a contagem do tempo do estágio probatório, voltando a ser contabilizado quando do retorno do servidor ao exercício das atividades laborais.

Para concorrer aos afastamentos referentes ao ano de 2017, o requerimento deve ser protocolado no protocolo geral do Centro de Formação dos Profissionais da Educação Antonino Freire, situado na Praça Firmina Sobreira, S/N, bairro Matinha, Teresina-PI, ou na sede das Gerências Regionais de Educação (GREs) correspondente à lotação do servidor, de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, na seguinte data: 2° semestre: de 01 a 09/08/2017

Mais informações no site da Seduc.

Ascom Seduc