SDR quita Garantia Safra com investimento de R$ 10,2 milhões

O Governo do Piauí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), liquidou nesta quinta-feira (21), as últimas parcelas do Garantia Safra. O valor do pagamento foi de R$ 5.439,129, finalizando o valor já pago pelo Governo do investimento total, que corresponde a R$ 10.220.604.

Neste ano, 162 municípios aderiram ao Garantia Safra e, com esse investimento pago, 110 mil famílias cadastradas em todo o Estado serão beneficiadas e poderão minimizar os efeitos das perdas da safra 2016-2017. O benefício é repassado aos produtores rurais após comprovação de pelo menos 50% do comprometimento da safra e o pagamento dos aportes dos municípios e produtores.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Rural, Francisco Limma, a quitação de todas as parcelas foi um esforço do Governo do Estado em atender aos produtores do Estado e garantir equilíbrio no desenvolvimento rural do Piauí. “A quitação de todas as parcelas é algo extremamente significativo para o produtor rural do nosso Estado que enfrentou e enfrenta dificuldades após o comprometimento de suas safras. Estamos, neste momento, bastante animados em poder dar esta notícia, e esta ação é um resultado dos constantes esforços do governador Wellington Dias em cumprir a função social do Estado de também proteger as famílias mais pobres, sobretudo, os agricultores familiares que tiveram grandes perdas na última safra”, declarou.

Garantia Safra

O Garantia Safra é um fundo formado pela contribuição de R$ 17 do produtor, R$ 51 do município, e R$ 102 do governo estadual, por cada agricultor familiar cadastrado. O governo federal complementa este valor, caso seja comprovada a perda da produção, e desembolsa R$ 850, por agricultor(a) inscrito no benefício. Isto é feito em cinco parcelas por meio do cartão do Bolsa Família ou pelo Cadastro de Pessoa Física (CPF) nas agências bancárias da Caixa Econômica Federal. Uma das condições para que o beneficiado receba o valor é o município estar com o pagamento atualizado.

Ascom