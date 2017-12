Salário do piauiense representa apenas 63% da média nacional

De acordo com dados da PNAD Contínua 2016, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (30), o rendimento médio mensal do piauiense em 2016 foi de R$ 1.310, representando 63,8% da média nacional, que é de R$ 2.053.



O resultado segue o modelo do Nordeste, que possui o menor rendimento médio mensal de todas as fontes de renda entre as cinco regiões do país. A pesquisa fez um levantamento dos rendimentos dos brasileiros levando em consideração fatores como o estado e região onde a população reside, etnia, gênero e escolaridade.

Segundo a pesquisa, apenas 57,3% dos residentes no Piauí possuem algum tipo de rendimento. Sendo 34,5% da renda proveniente do trabalho, 30,1% oriunda de “outras fontes”, 14,4% proveniente de aposentadorias e pensões, 0,9% de aluguel ou arrendamento e 2,7% de pensão alimentícia, doação e mesada de não morador. Do total da população brasileira (205,5 milhões de pessoas), 60,5% (124,4 milhões de pessoas) possuíam algum tipo de rendimento.

Em relação aos rendimentos distribuídos entre os gêneros, as mulheres piauienses recebem em média R$ 1.277, enquanto os homens recebem R$ 1.341, o que equivale a uma diferença de 5%. A nível nacional, apesar de as mulheres representarem mais da metade da população em idade de trabalhar, os homens preencheram 57,5% dos postos de trabalho em 2016. No geral, o rendimento médio das mulheres brasileiras é equivalente a 22,9% menos do que os homens.

Já em relação a etnia, as pessoas que se autodeclaram brancas ganham salários 58% maiores do que as declaradas negras ou pardas no Piauí. Sendo o salário médio das pessoas autodeclaradas brancas no valor de R$ 1.945, enquanto pretos e pardos ganham em média R$ 1.135.

No entanto, a maior diferença nas remunerações médias dos piauienses está relacionada ao grau de escolaridade. Um piauiense com ensino superior completo ganha em média até 10 vezes mais do que um sem instrução comprovada, sendo os salários, respectivamente, nos valores de R$ 4.026 e R$ 384. Enquanto os piauienses que possuem o Ensino Médio completo recebem em média R$ 1.267.

Nathalia Amaral