Réveillon no litoral do Piauí é marcado por alegria e organização

O ano de 2018 foi recebido em grande estilo no litoral piauiense. O evento organizado pelo Governo do Piauí, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), teve, em dois dias, um público de cerca de cem mil pessoas que curtiu mais de 10 horas de festa nas praias de Atalaia, Pedra do Sal e Barra Grande.

Com direito a queima de fogos, a Praia de Atalaia recebeu um fluxo maior de turistas por já ser reconhecida como a que realiza o maior réveillon do Piauí e também um dos melhores do Nordeste. Destino já consagrado, o menor litoral do Brasil, durante essa época do ano, ganha um tom diferenciado dos demais, com a diversidade de ritmos, luzes e alegria.

Para o secretário de Estado do Turismo, Flávio Nogueira Júnior, a festa traz pontos positivos em todos os sentidos. "Ficamos muito felizes em ver o resultado do nosso esforço. A chegada do novo ano deve ser diferente. É a busca de realizações e um momento inesquecível, não poderíamos fazer diferente. Esse ano, assim como os anteriores à frente da pasta, nos articulamos com os demais órgãos para termos o melhor réveillon. Tudo foi organizado, limpeza das praias, iluminação, shows, segurança, trânsito e muito mais. O resultado foi satisfatório para o público, já que recebemos tantos elogios", afirma o gestor ressaltando que cerca de 100% da rede hoteleira foi ocupada.

A Setur manteve a limpeza permanente nas praias, mas nessa época reforçam e aumentam o efetivo antes e depois do evento. Problemas enfrentados anteriormente como a falta de energia e água, também ficaram para trás. Equipes da Eletrobras e Agespisa estiveram presentes para atender às eventuais demandas em tempo hábil.

Ascom