Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta terça-feira (26/12)

"Morreu com fome", diz mãe de menina morta por policiais militares



Em depoimento na Delegacia de Homicídios, na tarde desta terça-feira (26), Dayanne Caetano, mãe da pequena Émile Caetano, morta a tiros por policiais militares em uma perseguição na zona Leste de Teresina na madrugada de hoje, relatou muito emocionada que a filha “morreu com fome”. A informação é do coordenador da Delegacia de Homicídios, o delegado Francisco Costa, o Baretta.



Leia mais



PRF apreende 130 toneladas de madeira ilegal na cidade de Floriano



Em abordagem realizada na manhã desta terça-feira (26), policiais rodoviários federais apreenderam aproximadamente 130 toneladas de madeira ilegal em quatro carretas bitrem, no município de Floriano, localizado a cerca de 240 km de Teresina.



Leia mais

Atendimentos por espancamento dobram no fim de semana do Natal no HUT



O atendimento às vítimas de agressões físicas continua aumentando bastante durante os feriados prolongados no Hospital de Urgência de Teresina (HUT). Se comparado com o mesmo período do ano passado, os espancamentos tiveram um aumento de 100%. No ano passado, durante o final de semana do Natal, o HUT atendeu seis vítimas de espancamento. Este anos, foram 13, sendo quatro mulheres e nove homens.



Leia mais



Prefeitura volta a cobrar taxa de recolhimento do lixo no próximo ano



A taxa de coleta de resíduos sólidos será cobrada novamente em 2018. A previsão é que no mês de abril os teresinenses voltem a receber o tributo, que começou a ser cobrada no mês de junho deste ano, mas foi suspensa temporariamente após reclamações da população.



Leia mais



Delegacia de Entorpecentes apreende mais de 640 mil Kg de drogas em 2017



A Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecente (Depre), divulgou nesta terça-feira (27) o balanço das ações do ano. Segundo o relatório, a Especializada apreendeu 640.770 quilogramas de substâncias entorpecentes, sendo 547.746,91 Kg de maconha, 92.968,95 Kg de cocaína, 52,77 Kg de anfetamina e 1,37 Kg de metanfetamina. Além destas, a DEPRE retirou de circulação também 280 micropontos de LSD, e recolheu 14 pés de maconha durante operações.



Leia mais