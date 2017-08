Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta terça-feira (25/07)

CNJ suspende nomeação de aprovados em concurso para juiz substituto do TJ-PI

O Tribunal de Justiça do Piauí informou nesta terça-feira (25), por meio de nota, que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu suspender a nomeação dos candidatos aprovados para o cargo de juiz substituto do tribunal. Segundo informou o TJ-PI, a suspensão foi determinada para apurar eventuais desrespeitos a dispositivos da Resolução do CNJ 75/2009, que tratam da reserva de vagas para pessoas com deficiência.

Primeiro colocado no concurso da PM fez 76 pontos; veja lista de aprovados



O secretário de Segurança Pública do estado, capitão Fábio Abreu, afirmou na manhã desta terça-feira (25) que a etapa de investigação social dos candidatos classificados no concurso da Polícia Militar será uma das mais importantes, e será feita de forma minuciosa, de maneira a evitar que pessoas com "manchas na vida pregressa" ingressem na corporação.



Estiagem deixa 25 municípios em situação de emergência no Piauí



O Ministério da Integração Nacional reconheceu nesta terça-feira (25) a situação de emergência de 25 municípios do Piauí, devido à estiagem prolongada. Em Minas Gerais, 151 cidades tiveram reconhecimento federal em função do extenso período de seca.



Professores do Ifpi reclamam de controle semanal hora a hora



Os professores do Instituto Federal do Piauí (Ifpi) estão protestando contra uma nova norma de controle de atividades proposta pela reitoria do Instituto aos docentes. O controle semanal hora a hora consiste em uma agenda ao começo de cada semestre contendo o planejamento das atividades a serem desempenhadas durante o período, dividas por horários e por semana. Para os professores, a medida é inviável porque engessa as atividades docentes e não contempla possíveis imprevistos que possam surgir na execução do cronograma.



Famílias do MST ocupam fazenda do senador Ciro Nogueira em Teresina



O Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) informou que uma propriedade rural do senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Partido Progressista, foi ocupada na manhã desta terça-feira (25) por cerca de mil famílias integrantes do movimento de ativismo político-social, que defende a promoção da reforma agrária no país.



