Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta terça-feira (19/12)

Alepi aprova orçamento e retira verba da Comunicação para os Bombeiros



O Plenário da Assembleia Legislativa do Piauí aprovou ontem (19), o Orçamento Geral do Estado para o ano que vem, prevendo receitas de R$ 12,9 bilhões. Com os descontos de repasses obrigatórios para municípios, o valor das receitas geridas pelo Governo do Piauí em 2018 devem ser de em R$ 10,5 bilhões. Entre as principais mudanças aprovadas pelos parlamentares, está o incremento de R$ 3,5 milhões nos recursos a serem destinados ao Corpo de Bombeiros. O valor foi retirado da Coordenadoria de Comunicação. Além disso, o orçamento prevê que apenas 3% do total das receitas previstas ficarão à disposição do governador Wellington Dias (PT) para que seja investido onde ele decidir.



Bandidos roubam arma e rádio comunicador de PM no hospital do Dirceu



Um policial foi rendido por assaltantes e teve sua arma e o rádio comunicador da Polícia Militar roubados na manhã desta terça-feira (19), no hospital do bairro Dirceu, zona Sudeste de Teresina.

MPF instaura procedimento para acompanhar convênio com a União



O Ministério Público Federal (MPF), no Piauí, por meio do procurador da República Kelston Pinheiro Lages, instaurou procedimento extrajudicial para acompanhar a contratação e execução, pelo Estado do Piauí (Secretaria Estadual de Defesa Civil), via convênio com a Funasa, de serviços técnicos especializados para a elaboração de estudo de viabilidade e projeto básico de engenharia do Sistema Adutor do Sertão do Piauí.



Bancária é sequestrada e levada até agência do BNB, mas PM aborta assalto



Na manhã desta terça-feira (19), uma funcionária do Banco do Nordeste foi sequestrada por assaltantes e levada até sua agência, situada na Avenida João XXIII, na zona leste, para que os criminosos pudessem ter acesso ao cofre do banco.



Desembargador Paes Landim toma posse como presidente do TRE

O desembargador Francisco Paes Landim Filho tomou posse na manhã de hoje (19) como novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Paes Landim ficará à frente do TRE pelos próximos dois anos (biênio 2018-2019), tendo como vice o desembargador Sebastião Martins. Durante a solenidade, o novo presidente do TRE afirmou que um dos principais desafios que enfrentará durante a gestão será ter que lidar com a agitação política típica do período eleitoral.



