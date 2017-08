Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta terça-feira (18/07)

Suspeito de matar funcionário do Carvalho já tinha agredido a ex-mulher



O suspeito de ter assassinado a tiros o funcionário do Comercial Carvalho Sindivaldo Bacelar Soares , já havia sido denunciado ao 8º Distrito Policial por ameaças. A denúncia foi feita no dia 08 de fevereiro deste ano pelo próprio Sindivaldo, que vinha sendo perseguido por Dorival depois que este descobriu seu relacionamento com sua ex-mulher.



Vídeo mostra ação violenta de assaltantes em panificadora de Parnaíba



O assalto a uma panificadora na cidade de Parnaíba foi registrado por uma câmera de vigilância instalada no local. O crime ocorreu por volta das 21 horas do último domingo (16), no bairro São Vicente de Paula. No vídeo, que tem menos de 30 segundos, é possível ver dois assaltantes encapuzados invadindo o estabelecimento, cada um empunhando uma faca.

Bebê é encontrado morto em lixão, na cidade de Timon



O corpo de um bebê foi encontrado em um aterro sanitário na entrada da cidade de Timon (MA), na manhã de hoje (18). O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal. Ainda não se sabe a causa da morte da criança. De acordo com a Polícia Militar de Timon, o corpo foi encontrado por populares, que alertaram a PM. Uma guarnição se deslocou até o local e constatou a morte do bebê, que é um recém-nascido.

Cidade do Piauí registra mínima de 14ºC e frio é considerado atípico

O frio chegou a alguns municípios do Piauí nos últimos dias, principalmente na manhã desta terça-feira (18), quando os termômetros registraram mínima de 14º em Corrente. O município geralmente tem temperaturas mais baixas, porém chamou atenção o frio em cidades tradicionalmente muito quentes nesse período do ano.



Tenente demonstrou relação de menosprezo à mulher, diz promotor em denúncia



O promotor Ubiraci Rocha apresentou a denúncia contra o tenente José Ricardo da Silva, acusado de matar a estudante Iarla Lima Barbosa e tentar matar a irmã e a prima da vítima Ilana Lima Barbosa e Josiane Mesquita da Silva.



