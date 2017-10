Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta terça-feira (10/10)

Escolas e serviços de saúde voltam a funcionar em Esperantina



As escolas e postos de saúde de Esperantina reabriram os portões na manhã de hoje (10). Os serviços municipais e estaduais haviam sido paralisados por conta da fuga em massa de, ao todo, 85 detentos da Penitenciária Luís Gonzaga Rebelo, sob o temor de que os foragidos poderiam criar uma onda de violência na cidade.



Leia mais



Novo procurador-chefe assume com o desafio da Reforma Trabalhista



O procurador do trabalho Ednaldo Rodrigo Brito da Silva é o novo procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Piauí. Ele já foi empossado em Brasília, durante solenidade em que foram apresentados os 24 novos procuradores-chefes regionais do país. Ednaldo ficará a frente do órgão no biênio 2017/2019.



Leia mais



Após três anos, elevado da Miguel Rosa será inaugurado no Dia do Piauí



Com as obras iniciadas em 2014, o elevado da Avenida Miguel Rosa, na zona sul de Teresina, está previsto para ser inaugurado no próximo dia 19 de outubro, data em que é comemorado o dia do Piauí.As obras, conduzida pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí (DER-PI), irá interligar a região sul da capital, que compreende uma das entradas da cidade pela BR-316, com o Centro da cidade, desafogando o trânsito.



Leia mais



Motoristas de ônibus e cobradores fazem paralisação em protesto no Centro



Cerca de 200 ônibus fizeram uma fila que percorreu diversas ruas do Centro de Teresina, na manhã de hoje (10). O ato é um protesto dos motoristas e cobradores para exigir medidas contra a violência dentro dos veículos. A categoria reclama que trabalha sob ameaça dos bandidos, e é obrigada pelas empresas a pagar os prejuízos causados pelos assaltos que ocorrem dentro dos coletivos.



Leia mais



Em evento do PDT, Ciro Gomes chama grupo de Temer no PMDB de 'quadrilha'



m visita a Teresina nesta terça-feira (10), o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) afirmou que a cúpula do PMDB no país é formada por uma "quadrilha", e que os brasileiros precisam retirar o partido do poder urgentemente. "Essa ala do PMDB que o presidente Michel Temer representa é uma quadrilha, não um partido político. E o Brasil precisa espancar essa quadrilha do poder, porque eles estão fazendo um mal muito grave ao Brasil", afirmou.

Leia mais