Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta terça-feira (09/01)

Após um ano, envolvidos em morte de policial do Bope ganham liberdade



O grupo envolvido no assassinato do cabo Claudemir Sousa, ocorrido em uma academia do bairro Saci, em dezembro de 2016, conquistou a liberdade provisória nesta terça-feira (09) e vai responder ao processo fora da cadeia. Leonardo Ferreira Lima, Maria Ocionira Barbosa de Sousa, José Roberto Leal da Silva, Weslley Marlon Silva, Francisco Luan de Sena, Igor Andrade de Sousa, Flávio Willame da Silva e Thais Manait Neris de Oliveira ficaram presos preventivamente por cerca de um ano.



Leia mais



Estudantes fazem manifestação contra aumento da tarifa de ônibus



Estudantes e usuários do sistema de transporte coletivo de Teresina programaram uma manifestação para protestar contra o aumento da tarifa de ônibus na capital. Em um evento criado no Facebook, mais de 1,3 mil pessoas mostraram interesse em participar do protesto, que iniciou às 16h30 na Praça do Fripisa, localizada no centro de Teresina. Com carro de som, cartazes e entoando palavras de ordem, os estudantes pediram a diminuição do valor da tarifa integral, o afastamento do Prefeito Firmino Filho e o passe livre para estudantes.



Leia mais



Câmeras e drones vão auxiliar a segurança do Corso neste ano



Este ano o carnaval acontecerá dia 13 de fevereiro, mas as comemorações começam bem antes em Teresina, no dia 3 de fevereiro, no Corso. As instituições envolvidas na organização do evento se reuniram na manhã desta terça-feira (09), na sede da Secretária de Segurança do Piauí, para definir o plano de segurança da festa que acontece uma semana antes do Carnaval.



Leia mais



Jovem morre após ser espancado em Piripiri; Polícia suspeita de homofobia



Um jovem identificado como Valteres Peixoto foi assassinado na tarde desta terça-feira (9), no município de Piripiri, localizado a cerca de 155 km de Teresina. O corpo do jovem foi encontrado em uma localidade conhecida como Engancho, nas proximidades da BR-343. A suspeita é de que o crime tenha sido motivado por homofobia, que é a rejeição ou aversão a pessoa homossexual e à homossexualidade.



Leia mais



TJ extingue processo que proibia TCE de julgar licitação da Agespisa



O desembargador Sebastião Ribeiro Martins julgou extinto, sem resolução do mérito, o mandado de segurança ajuizado pelo Governo do Piauí com o propósito de impedir que o Tribunal de Contas do Estado (TCE) julgasse o procedimento licitatório da subconcessão da Agespisa para prestação dos serviços de abastecimento d'água e saneamento básico em Teresina.



Leia mais