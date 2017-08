Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta terça-feira (08/08)

Lula vem a Teresina para receber título Doutor Honoris Causa pela UFPI



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará em Teresina, no próximo dia 04 de setembro, para receber o título de Doutor Honoris Causa concedido pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). A informação foi confirmada na tarde de hoje (08), pelo secretário de Governo do Piauí e membro do Partido dos Trabalhadores, Merlong Solano.



Leia mais



Prefeitura de Teresina divulga programação do 'Teresina é Pop'; veja lista



O Teresina é Pop é um dos eventos que marcam a programação do aniversário de Teresina. Este ano, em sua 15ª edição, ele retoma uma de suas principais características, que é a de ser um evento multicultural, abrangendo diversos tipos de expressões artísticas num mesmo espaço, permitindo uma interação do público com o que os artistas da cidade vêm produzindo. O festival é gratuito e acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de agosto, no Theresina Hall.



Leia mais



Estudantes desocupam reitoria da UFPI e saem em marcha pela universidade



Depois de ocuparem o salão nobre da Reitoria da Universidade Federal do Piauí (UFPI), por cerca de seis horas, estudantes universitários e integrantes de movimentos sociais decidiram desocupar o espaço na tarde de hoje (8) e marchar pelo campus Ministro Petrônio Portella, para chamar a atenção da comunidade acadêmica para as pautas reivindicadas durante a ocupação. Segundo os estudantes, além da liberação do edital para preenchimento de vagas, os ocupantes solicitam ainda a abertura de mais vagas para o curso de Licenciatura em Educação no Campo.



Leia mais



Seis pessoas são presas na zona Sudeste por roubo e tráfico



A Polícia Civil, por meio do 7º e 8º Distrito Policial, deram cumprimento a seis mandados de prisão na zona Sudeste e zona Norte de Teresina na manhã desta terça-feira (08) em uma operação para combater o tráfico de drogas e séries de roubo na região.



Leia mais



Médico é processado por acumular cargos em seis municípios



O Ministério Público de São Raimundo Nonato ajuizou ação civil pública contra um médico que teria acumulado ilicitamente onze cargos públicos no período de 10 anos. O médico, acusado de improbidade administrativa, teria cargos efetivos, que acumulou com outros de caráter temporário. Segundo o MP, ele teve cargos nas cidades de São Raimundo Nonato, São Loureço, Bonfim do Piauí, Coronel José Dias, Dom Inocêncio e Canto do Buriti.



Leia mais