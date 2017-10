Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta terça-feira (03/10)

Polícia investiga possível aliciamento de criança achada na Major César



A Polícia Civil está investigando a possibilidade de os pais do menino encontrado debaixo da cama de um preso na Penitenciária Major César terem recebido algum tipo de benefício para deixar a criança no presídio. O delegado Jarbas Lima, que preside as investigações e tomou os depoimentos na tarde de hoje (03), conta que pode haver indícios de crime de prostituição infantil, uma vez que a criança foi deixada na unidade com um detento acusado de estupro e conhecido da família.



Fechamento de retornos na zona norte aumenta percurso e irrita motoristas



Motoristas que trafegam pela avenida Duque de Caxias, trecho entre o balão da Coca-Cola até o cruzamento com a Avenida Pernambuco, devem ficar atentos com as mudanças que estão ocorrendo ao longo da via. O trecho que está em obras, teve as ciclovias retiradas e recentemente alguns retornos foram fechados.



Assaltantes disparam revólver dentro de ônibus intermunicipal



Os passageiros de um ônibus que vinha da cidade de Demerval Lobão foram assaltados durante as primeiras horas desta terça-feira. Três homens armados tomaram os pertences das vítimas e ainda dispararam duas vezes dentro do veículo.



Polícia registra 23 assassinatos em Teresina no mês de setembro



A Polícia Militar do Piauí divulgou nesta terça-feira (3) um balanço das ocorrências registradas em Teresina no mês de setembro pelo Centro de Operações Policiais Militares – Copom. Foram contabilizados 22 homicídios na cidade durante o mês passado, além de um latrocínio. Houve, ainda, 29 flagrantes de porte ilegal de arma de fogo e 32 ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas.

400 detentos do Piauí devem se inscrever para fazer o Enem este ano



Foi lançado hoje (03) pelo Inep (Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) o edital do Enem para Pessoas Privadas de Liberdade e Jovens sob Medida Socioeducativa. A expectativa é que no Piauí pelo menos 400 detentos se inscrevam para fazer as provas deste ano, que acontecem nos dias 12 e 13 de dezembro. Em 2015 e 2016 mais de 700 presos foram inscritos para realizar o Enem no Piauí.



