Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta terça-feira (02/01)

Prefeituras não tem data para receber R$ 2 bilhões prometidos por Temer



Prometido em novembro do ano passado, o Auxílio Financeiro aos Municípios, no valor de R$ 2 bilhões, não chegou às contas das prefeituras em 2017 e não há previsão de quando os recursos serão depositados. Para o Piauí, o repasse é de R$ 53 milhões, sendo de R$ 142 mil para cidades com até 10,3 mil habitantes, chegando a R$ 10 milhões para Teresina, cidade mais populosa do estado.



