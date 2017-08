Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta terça-feira (01/08)

Polícia prende suspeito de ter matado travesti no interior do Piauí



Um dos suspeitos de participar do homicídio de Aurinete Sousa, morta na madrugada de hoje (01) no povoado Cajueiro, zona rural do município de Patos do Piauí, foi detido pela polícia na tarde desta terça-feira. Segundo informações do comandante da Polícia Militar de Picos, coronel Edwaldo Viana, a vítima teria dito o nome do suspeito antes de morrer.



Cerca de 27 mil piauienses não receberam o FGTS de contas inativas



Pelo menos 27 mil piauienses perderam a oportunidade de receber o dinheiro que estava em suas contas de FGTS inativas. O prazo encerrou ontem (31) e será prorrogado somente para as pessoas que comprovarem situação de doença impeditiva à locomoção ou que estejam presas em regime fechado.



Corpo é encontrado em estado avançado de decomposição no Sul do PI



O corpo de um jovem, identificado como Alone Carvalho de Sousa, de 21 anos, foi encontrado na manhã de hoje (01) em estado avançado de decomposição nas proximidades da BR-135, a 1 km do município de São Gonçalo do Piauí, região sul do estado. Segundo informações da Polícia Militar de Corrente, a vítima estava desaparecida há 14 dias.



Acidentes mataram 19 pessoas em estradas federais do Piauí em julho



A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço das ocorrências registras neste mês de julho, período de férias escolares em que o trânsito costuma ficar mais intenso nas rodovias federais que cortam o Piauí. Ao todo, 135 acidentes foram registrados, 18 deles com vítimas fatais. Ao todo, 150 pessoas ficaram feridas e 19 morreram.



Concurso: 28 classificados são convocados pela Prefeitura



Na manhã desta terça (01), a Prefeitura Municipal de Teresina convoca para tomarem posse os 28 classificados no concurso de 2014 para o cargo de professor efetivo. A convocação foi publicada no Diário Oficial de Teresina. Os concursados têm um prazo de 30 dias para se apresentarem à Coordenação de Registro da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos (Sema).



