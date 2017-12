Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta sexta-feira (29/12)

Salário mínimo do brasileiro vai aumentar R$ 17,00 em 2018

O presidente Michel Temer assinou decreto nesta sexta-feira (29) que reajusta de R$ 937 para R$ 954 o salário mínimo. O novo valor entrará em vigor a partir de segunda-feira (1º) e será publicado em edição extra do "Diário Oficial da União".

Acidente com motocicleta deixa duas pessoas feridas na Frei Serafim

Um acidente envolvendo uma motocicleta de placa PIN-5611, deixou duas pessoas feridas, em frente ao Hospital Getúlio Vargas, na Avenida Frei Serafim, Centro de Teresina. O fato aconteceu por volta das 15 horas, quando uma senhora, cuja identificação não foi informada pela polícia, foi atingida na perna por uma motocicleta ao tentar atravessar a via em meio aos carros.

Uma vítima de agressão deu entrada no HUT a cada seis horas em 2017



A violência é uma das principais causas de atendimento no Hospital de Urgência de Teresina (HUT). De acordo com os registros, foram recebidos 1.388 pacientes vítimas dos mais diversos tipos de agressão física em 2017. A média é de 115 pessoas por mês, ou seja, uma a cada seis horas.



Empresário fica preso às ferragens após acidente grave na avenida Jockey Club

Um grave acidente envolvendo um veículo de modelo Fox e um ônibus deixou um homem em estado grave após ficar preso às ferragens. O acidente ocorreu por volta das 6h45 desta sexta-feira (29), no cruzamento das avenidas Jockey Club e Irapuan Rocha, na zona Leste de Teresina. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi identificada como sendo o empresário Luciano das Neves de Holanda Barroso, de 24 anos.



Homem é preso com LSD que seria vendido em réveillon no litoral do Piauí

Um homem, reconhecido por Adson Tavares Sousa, foi preso em flagrante em Luis Correia com LSD e maconha. Segundo a Polícia Civil, que realizou a prisão com apoio da Greco (Grupo de Repressão ao Crime Organizado), a droga apreendida seria vendida nas festividades da virada do ano em Barra Grande.



Mulher é presa com 58 tabletes de maconha dentro de ônibus no litoral

Uma mulher identificada como Renata Mendes Silva foi presa na manhã desta sexta-feira (29), por transportar 58 tabletes de maconha em um ônibus para a cidade de Parnaíba, no litoral do Piauí. Segundo informações da Polícia Civil, a droga foi encontrada dentro de um ônibus da empresa Guanabara, que vinha da cidade de Chapadinha no Maranhão. A suspeita foi conduzida à Central de Flagrantes e autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas



Acidente na BR 343, em Campo Maior, deixa mulher morta

Uma mulher de 29 anos, iniciais M.E.V.L., faleceu na noite desta quinta-feira (28) após sofrer um acidente de trânsito na altura do km 260 da BR 343, no município de Campo Maior, a 85 km de Teresina. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a motocicleta onde a mulher trafegava, modelo Honda Pop 100, chocou-se com um Fiat Siena na rotatória que dá acesso à PI 115.

