Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta sexta-feira (28/07)

Após perícias, INSS cancelou 74% dos benefícios do auxílio-doença no Piauí

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) cancelou 74% dos auxílios-doença que foram concedidos para piauienses após a realização de um pente-fino no pagamento dos benefícios, por meio de perícias. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), no Piauí, foram realizadas 2.091 perícias com 1.555 benefícios cancelados.



Preço do gás industrial aumenta até 8,4% a partir deste sábado

Os estabelecimentos comerciais e industriais vão pagar mais caro pelo gás de cozinha a partir de amanhã (29). O comunicado sobre o reajuste do preço do GLP industrial, ou seja, para embalagens acima de 13 quilos, foi repassado pela Petrobras na tarde desta sexta-feira (28).



PRF registra quatro acidentes em menos de uma semana na BR-135

A Polícia Rodoviária Federal registrou mais um acidente com vítima fatal na BR-135, desta vez próximo ao município de Cristalândia. A situação da BR-135 é preocupante para a PRF que, só esta semana, já registrou três acidentes na rodovia. O primeiro aconteceu no fim de semana passado. Já na quarta (26) e na quinta-feira (27), mais dois acidentes foram registrados na “Estrada da Morte”.



Vice-cônsul da Itália vai ao TJ tratar da situação de italianos presos no PI

O desembargador Sebastião Ribeiro Martins recebeu na manhã desta sexta-feira (26) o vice-cônsul da Itália Cesare Villone, que veio ao Piauí para tratar sobre a situação de dois italianos que estão encarcerados na Penitenciária Regional José de Deus Barros, em Picos, a 318 km de Teresina.



Homens no Piauí ganham mais que mulheres em 10 estados do Brasil

Apesar do piauiense receber o menor salário do Brasil, ainda é melhor ser homem no Piauí do que mulher em outros dez estados. A constatação foi extraída de uma pesquisa do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Empregadores) com dados do primeiro semestre de 2017.



Polícia Militar encontra grande quantidade de drogas em Santo Inácio

A Polícia Militar prendeu Diógenes Vinícios de Sousa, um jovem natural da cidade de Santo Inácio do Piauí. Com ele, foi encontrado uma grande quantidade de drogas: 19 tabletes de maconha, dois de crack, 400 gramas de cocaína e ainda 300 gramas de pasta base de cocaína.



