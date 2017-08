Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta quinta-feira (27/07)

Mortes em rodovias do Piauí aumentaram 52% no 1º semestre de 2017



De acordo com balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal ao Portal O Dia na tarde desta quinta-feira (27), de 1 de janeiro a 27 de julho deste ano, já foram registradas 139 mortes por acidentes em rodovias federais no Piauí. Os números são preocupantes, pois, no mesmo período de 2016, foram registradas 91 mortes, representando um aumento de 52% no número de vítimas fatais em acidentes em rodovias federais no estado.



Wellington Dias pede mais prazo para pagar empréstimo ao BNDES



O governador Wellington Dias (PT) cumpriu ontem (26) agenda em Brasília, onde se reuniu com o presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Social Econômico e Social (BNDES), Paulo Rabello de Castro. Na ocasião, o governador do Piauí tratou sobre o alongamento das dívidas do Estado junto a instituição financeira. A ideia do governador é adiar em quatro anos o pagamento da dívida e aplicar os recursos em investimentos.



Acusado de matar funcionário do Carvalho pensou em matar a ex-companheira



Dorival Ferreira de Almeida, acusado de assassinar a tiros o funcionário do Comercial Carvalho, Sindival Bacelar Soares , foi preso na manhã de hoje (27) quando prestava depoimento na Delegacia de Homicídios. Ele compareceu à delegacia acompanhado de um advogado, após ser intimado pelo delegado Emerson Almeida, que presidiu as investigações. Enquanto prestava os esclarecimentos a respeito do crime, o pedido de prisão temporária feito pela polícia à Justiça foi deferido e os agentes lhe deram voz de prisão durante o depoimento.



Rodovia BR-135 registra mais dois acidentes; duas pessoas morreram



Mais dois acidentes foram registrados na BR-135, a famigerada “Estrada da Morte”. As rodas de um caminhão bitrem travaram e um dos reboques do veículo pegou fogo. No segundo acidente, um carro colidiu com uma motocicleta, e duas pessoas morreram.



Picape com sete pessoas capota na BR-020 e servidor da Sefaz morre



O servidor da Secretaria de Fazenda Daniel Moura Fé faleceu na manhã desta quinta-feira (27), após sofrer um acidente de carro próximo à cidade de São João do Piauí, a cerca de 460 km de Teresina.



