Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta sexta-feira (22/12)

Trio engana teresinenses com truque de mágica e é preso por estelionato



Foram presos em flagrante nesta sexta-feira (22), por policiais do 1º Distrito Policial (1º DP), três homens suspeitos de aplicar golpes na Praça da Bandeira, no Centro de Teresina. De acordo com a Polícia Civil, o trio utilizava truques de mágica para enganar os transeuntes e prometia recompensas em dinheiro, caso a pessoa acertasse.



Trabalhadores em situação de escravidão são resgatados em Jericoacoara



Auditores-fiscais da Superintendência Regional de Trabalho do Ceará (SRT-CE), juntamente com integrantes da Procuradoria do Trabalho e agentes da Polícia Federal, resgataram dois trabalhadores de uma situação análoga à de trabalho escravo na construção de uma pousada na Vila de Jericoacoara, na cidade de Jijoca de Jericoacoara, no estado do Ceará. O município faz parte do complexo turístico Rota das Emoções, que compreende praias do Piauí, Maranhão e Ceará.

Polícia apreende 49 aves ao fechar rinha na Vila Bandeirante



A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, fechou uma rinha de galos na Vila Bandeirante, zona Leste de Teresina, nesta quinta-feira (21). Na ação, foram apreendidas 49 aves galináceas avaliadas em R$ 6 mil cada, destinadas a rinhas, reprodução e treinamento para brigas, além de terem sido encontrados viveiros, gaiolas e produtos veterinários. A ação teve o apoio do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (GRECO).

Fim de ano altera horário de funcionamento dos estabelecimentos



Durante o período do Natal e das festividades de virada de ano, a programação do comércio, shoppings, bancos e outros estabelecimentos de Teresina será diferenciada para melhor atender o público que deixa as compras de presentes e pagamentos para a última semana do ano.



TCE condenou gestores em R$ 10 milhões e suspendeu 95 licitações



O Tribunal de Contas do Estado (TCE-PI) encerra 2017 com 1.345 processos julgados, 95 licitações suspensas e aproximadamente R$ 10 milhões em multas aplicadas e débitos imputados a gestores e ex-gestores por descumprimento de normas legais e irregularidades na aplicação de recursos públicos. Os dados foram fornecidos pelo presidente do TCE-PI, conselheiro Olavo Rebelo, nesta quinta-feira (21).



