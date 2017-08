Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta sexta-feira (11/08)

Produção de soja no Piauí cresce 217% segundo levantamento da Conab



O Piauí se destaca como um dos estados brasileiros que apresenta um relevante crescimento na produção de soja: o acréscimo é de 217,1%, segundo os números da 11ª estimativa da safra atual, divulgados nesta quinta-feira (10) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Com este número, o Piauí é o estado do Matopiba que mais apresentou aumento da produção de soja nesta safra: Maranhão teve um aumento de 99,8%, Tocantins de 68,4% e a Bahia teve um crescimento de 59,5%



Obras para alargamento da BR 135 precisarão de novos contratos de licitação



Após a sequência de acidentes com vítimas fatais na BR 135, no sul do Estado, o governo estadual iniciou o processo de alargamento da rodovia com a implantação de acostamentos e a melhoria do asfalto no trecho. Mas, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), responsável pela obra, informou que o contrato de licitação só contempla 120Km dos 430Km de extensão da BR que necessitam da ampliação.



Sistema de Segurança de empresa explode e causa desabamento



O Corpo de Bombeiros de Teresina foi acionado por volta das 11h40min da manhã de hoje (11) para atender a uma ocorrência de explosão na sede de uma empresa de segurança localizada na Avenida Gil Martins, na zona Sul de Teresina. O sistema de segurança que mantém os cofres da empresa fechados explodiu sem causa aparente, causando um desabamento em parte da estrutura do prédio.



Caminhão carregado de maracujá tomba e motorista fica ferido na BR 316



A BR 316 foi parcialmente interditada por volta das 10 horas da manhã desta sexta-feira (11), por conta do tombamento de um caminhão que estava carregado de maracujá. O acidente ocorreu no km 11 da rodovia federal e deixou o motorista do veículo com ferimentos leves. Ele foi levado para atendimento no Hospital de Urgência de Teresina Professor Zenon Rocha (HUT) ainda durante a manhã.

Cães ficam presos em cubículo e sem água em obra de creche na zona sul



Pessoas ligadas a entidades defensoras dos animais denunciaram dois casos de abandono e maus-tratos contra cães em Teresina. Um dos crimes está ocorrendo na obra de uma creche, na Rua São José, Vila Irmã Dulce, zona sul da cidade. Dois animais são abandonados por horas e ficam expostos ao sol sem qualquer proteção.

