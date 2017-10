Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta sexta-feira (06/10)

Rebelião é controlada e deixa três presos feridos no Presídio de Esperantina



Em nota, a Secretaria Estadual de Justiça comunicou que, após chegada da Tropa de Choque, a rebelião na Penitenciária de Esperantina é controlada. Com isso, será realizado o processo de vistoria, contagem, disciplina e transferência de presos para outras unidades prisionais. A Sejus informou ainda que as forças de segurança permanecem no local, para evitar distúrbios.



Fagner canta neste sábado no Theresina Hall



Raimundo Fagner, acompanhado de uma super banda, sobe ao palco do Theresina Hall, neste sábado, às 22h, para cantar seus grandes sucessos, em show imperdível. O repertório da turnê, que vem percorrendo todo o Brasil – com sucesso de público e de crítica -, composições como “Eternas Ondas”, “Guerreiro Menino” e “Borbulhas de Amor”. Considerado um dos artistas mais completos da Música Popular Brasileira, Fagner vem conquistando, a cada show, um público mais eclético – formado por fãs e admiradores de várias gerações.



Acidente na BR 135 deixa dois mortos, entre eles um bebê de seis meses



Um trágico acidente na BR-135, conhecida como Rodovia da Morte, deixou duas vítimas fatais, entre elas um bebê de seis meses. O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (05), na região do município de Corrente, a cerca de 818 km de Teresina. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o veículo envolvido no acidente, um Fiat Strada com placa PAD-0241 do Distrito Federal, capotou ao tentar realizar uma ultrapassagem.



Mulheres realizam plantio de mudas de ipês para representar Outubro Rosa



Teresina ganhou 100 novas mudas de Ipês rosa na manhã de hoje (6), plantadas por lideranças comunitárias, representantes de entidades e movimentos populares e gestoras da capital. A ação fez alusão ao movimento Outubro Rosa, voltada para prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, e foi realizada no Parque da Cidade.



Piauí ocupa o primeiro lugar no Ranking Nacional do Trabalho Infantil



A exploração do trabalho infantil é uma realidade no Piauí e tem crescido nos últimos anos. Entre 2014 e 2017, o Ministério Público do Trabalho (MPT) somou 77 denúncias envolvendo crianças. Em 2014, apenas seis denúncias foram recebidas em todo o Estado, somando outras 71 até 2017, o que representa um aumento de 11,8 vezes em três anos. Com esses números, o Piauí ocupa o primeiro lugar no Ranking Nacional do Trabalho Infantil no Brasil, com crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho.



