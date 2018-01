Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta sexta-feira (05/01)

Escola de Teresina inclui livro de R$ 500 em lista para criança de 3 anos



Com o fim das festas de final de ano, começa a correria dos pais para comprar os materiais escolares dos filhos para o início do ano letivo. Para muitos pais e mães, além da matrícula em escolares particulares, os gastos com os livros também têm um peso muito grande na renda familiar. Nesse ano, o susto foi maior para aqueles que pretendem matricular os filhos em uma escola particular localizada no Centro de Teresina.



PGE faz pente fino para analisar liminares de militares dos últimos 10 anos



A Procuradoria Geral do Estado criou uma força tarefa para analisar os processos de dezenas de policiais militares e bombeiros que ingressaram na PM por meio de liminar. De acordo com o procurador do estado, Plínio Klerto, o pente fino se deve ao fato da PGE não ter sido comunicada sobre a revogação da liminar do soldado Aldo Barbosa Dornel, policial envolvido no caso de homicídio da menina Emilly Caetano.



Homicídios conclui inquérito sobre morte de Emilly e envia para o Judiciário



A Delegacia de Homicídios concluiu nesta sexta-feira (5) o inquérito sobre a morte da menina Emilly Caetano, assassinada por policiais militares em uma abordagem equivocada em 26 de dezembro de 2017. Com a prisão preventiva dos acusados, a Polícia Civil tinha 10 dias para concluir o inquérito.



De olho em 2022, PP filia novos prefeitos; e quer chegar a 80 até março



O Partido Progressista realizou nesta sexta-feira, (5), no Atlantic City Club, um novo evento de filiação, e mais seis prefeitos eleitos em 2016 ingressaram na legenda: Júnior Bill (era do PSDB), de São Pedro do Piauí; Gilson Filho (era do PSB), de Caracol; Antônio Martins, o Antônio de Lú (era do PSDB), de São Francisco do Piauí; Adalberto Rocha, o Betim (era do PSB), de Riacho Frio; Antônio Chico (era do PDT), de Nova Santa Rita; e Wilney Rodrigues (era do PR), de Santa Cruz dos Milagres. Além do vice-prefeito de Porto, Elias Pessoa (era do PTB).



Presidente da Câmara nega que exonerações foram ato de retaliação política



O presidente da Câmara Municipal exonerou nesta sexta-feira (05) 48 servidores comissionados da Casa. A medida, segundo Jeová Alencar (PSDB), foi para reorganizar a estrutura da Câmara e reduzir despesas. Ele negou que o ato esteja ligado à retaliação política.



