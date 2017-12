Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta sexta-feira (01/12)

Mulher é presa suspeita de aplicar golpe do falso emprego em Parnaíba



Foi presa nesta sexta-feira (01), uma mulher identificada como Ana Catarina Brito Cunha, suspeita de aplicar o golpe do falso emprego em pelo menos 15 vítimas no município de Parnaíba, localizado a cerca de 340 km de Teresina. A prisão foi efetuada pela Polícia Civil de Parnaíba, por meio da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio de Parnaíba (Depatri), após investigação presidida pelo delegado Igor Gadelha.



Aluna se irrita por ser repreendida e agride professor com faca em Teresina



Um professor foi agredido com uma faca na noite da última quinta-feira (30). O fato ocorreu dentro da sala de aula da Escola Municipal Cristina Evangelista, localizada no bairro Três Andares, zona Sul de Teresina.



Polícia fecha lojas do centro e leva empresários para a Central de Flagrantes



Seis lojas do Centro de Teresina foram fechadas pela polícia e tiveram seus donos conduzidos para a Central de Flagrantes na manhã desta sexta-feira (01) durante operação da Delegacia de Crimes Contra a Ordem Tributária Econômica e Relações de Consumo (Decotec) e do 1º Batalhão de Polícia Militar de Teresina. Na ação, a polícia apreendeu mais de 100 mil unidades de CDs e DVDs piratas na Rua Riachuelo.



Polícia Militar encontra plantação de maconha em Ilha Grande do Piauí



A Polícia Militar localizou, na manhã desta sexta-feira (1º), uma plantação de maconha na localidade Ilha das Batatas, zona rural de Ilha Grande do Piauí, município situado 446 km ao norte de Teresina, no litoral do estado.



Médium Parnayhba: secretário é investigado por envolvimento com o tráfico



A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes (Depre), deflagrou, na madrugada desta sexta-feira (1º) a Operação Médium Parnahyba, para cumprir 45 medidas judiciais contra o tráfico de drogas nas cidades piauienses de Teresina, Água Branca, Barro Duro e São Pedro, na cidade maranhense de Caxias e na cidade de São Paulo.



