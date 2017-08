Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta segunda-feira (31/07)

MPE dá 10 dias para a PM republicar a lista de classificados do concurso



O Ministério Público Estadual (MPE-PI), por meio da 35ª Promotoria de Justiça, expediu uma recomendação ao Secretário Estadual de Administração e ao Comando Geral da Polícia Militar determinando a republicação imediata da lista de classificados para a 2ª etapa do concurso da Corporação.



Adolescente morre após acidente em perseguição policial em Floriano



Um adolescente morreu e um jovem ficou gravemente ferido em um acidente durante uma perseguição policial no bairro Alto da Guia, em Floriano. A motocicleta em que trafegavam colidiu contra o meio fio enquanto tentavam escapar de uma viatura. O acidente aconteceu por volta das 16h de domingo (30).



Metade dos deputados do PI já decidiram votar para livrar Temer; 2 não revelam



Faltando apenas dois dias para a votação, na Câmara Federal, da denúncia contra o presidente Michel Temer (PMDB), por crime de corrupção passiva, a maioria dos parlamentares piauienses já têm sua posição bem definida - exceto os deputados Marcelo Castro (PMDB) e Paes Landim (PTB), que até agora evitaram falar explicitamente



Jovem morto em praça participou de morte de segurança do filho do governador



Um dos jovens assassinados na noite de sábado (29) na praça Ocílio Lago – conhecida como Praça dos Skatistas – teve participação na morte cabo da Polícia Militar que fazia a segurança do filho do governador Wellington Dias, Vinícius. O rapaz, identificado como Pedro Henrique Fernandes, de 19 anos, já havia sofrido uma tentativa de assassinato no dia anterior.



BR-135 registrou quatro acidentes neste fim de semana



Conhecida como ‘Estrada da Morte’, a BR-135, que já foi cenário de várias tragédias este ano no Piauí, registrou quatro acidentes neste fim de semana, principalmente no trecho próximo ao Município de Cristalândia. Duas pessoas morreram e pelo menos outras duas ficaram feridas. Os dados são da 1ª Companhia de Policiamento do 7º BPM, que atende Corrente e região.



