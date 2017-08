Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta segunda-feira (24/07)

Piauí já registrou 293 homicídios nos seis primeiros meses de 2017



Uma pesquisa realizada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Piauí (Sinpolpi) aponta que o Piauí já registrou 293 homicídios somente nos primeiros seis meses de 2017, em sua grande maioria ocasionada por discussões, acertos de contas e reação a assaltos. Apesar de o número representar uma queda de 9,6% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o Piauí teve 324 mortes, o dado ainda é considerado preocupante.



Liniker e Karol Conka são as atrações principais da 16ª Parada da Diversidade



Está confirmado! Liniker e Karol Conka são as duas atrações principais da 16ª Parada da Diversidade, que acontece no próximo dia 03 de setembro, na Ponte Estaiada, localizada na Avenida Raul Lopes. A informação foi confirmada pelo secretário Estadual de Cultura, Fábio Novo, em entrevista ao Portal O Dia.



Sistema O Dia distribui edição especial de 10 anos do Jovens Escritores



Dia 25 de julho é o dia nacional do projeto “Esqueça um Livro”, a data tem como objetivo incentivar a leitura e compartilhar conhecimento. A principal a ação do projeto é espalhar livros por diversos pontos da cidade, para que outras pessoas possam encontrar, ler e depois “esquecer” em outro lugar para que outra pessoa o encontre.



"Ser modelo foi a saída para fugir do preconceito", diz Monalysa Alcântara



Nesta segunda, a nova Miss Piauí Monalysa Alcântara visitou a redação do Sistema O Dia. Em uma conversa descontraída, a jovem contou um pouco de sua história, e seus planos para o futuro, incluindo o Miss Brasil 2017. A miss foi coroada no último dia 15, o evento foi realizado no Shopping Rio Poty, Zona norte de Teresina.



Após acidente, BR-135 permanece interditada sem previsão de liberação



Após um acidente grave envolvendo um caminhão-tanque no trecho entre os municípios de Marcos Parente e Eliseu Martins, na BR-135, conhecida como Estrada da Morte, a Polícia Rodoviária Federal decidiu interditar o trecho devido a presença de material inflamável na pista. Segundo a PRF, a rodovia não será liberada hoje (24) e ainda não há previsão para liberação.

