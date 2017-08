Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta segunda-feira (17/07)

Funcionário é assassinado dentro do Carvalho do Dirceu



Um homem identificado como Sindivaldo Bacelar Soares, 38 anos, foi assassinado dentro do Comercial Carvalho do Dirceu, na Avenida Joaquim Nelson, por volta das 14 horas da tarde de hoje (17). De acordo com a polícia, o crime foi premeditado, teve motivações passionais e o autor foi apontado como sendo Dorival Ferreira de Almeida, que teria descoberto um relacionamento de sua ex- mulher com Sindivaldo. A vítima era encarregado de salão do Carvalho.



Corpo de homem é achado boiando nas águas do Rio Poti



O corpo de um homem foi encontrado boiando nas águas do Rio Poti na manhã desta segunda-feira (17), nas imediações dos shoppings localizados na zona leste de Teresina.



Homem é preso pela Polícia Federal transportando supermaconha em ônibus



A Polícia Federal prendeu na noite de ontem (16) um homem portando cerca de 10 kg de “supermaconha”. Acusado de tráfico de drogas, o rapaz vinha da cidade de São Luís, no Maranhão, com destino à Fortaleza, no Ceará.



Mais de 100 carros já foram tirados de seus donos em Teresina no mês de julho



A Polícia Militar apresentou nesta segunda-feira (17) o relatório das ocorrências registradas pelo Comando de Operações (Copom) neste mês de julho e um dado é considerado preocupante: somente do dia 01 até hoje, 124 veículos já foram subtraídos de seus donos em Teresina, uma média de sete por dia. Esses 124 são a soma de 94 veículos roubados com 30 veículos furtados no período.



“Não me envergonho de ser político e empresário”, diz João Vicente



Afastado da política partidária há mais de um ano, o ex-senador João Vicente Claudino tem sido alvo constante dos noticiários e sendo apontado como um forte candidato para a disputa eleitoral do próximo ano. Atualmente sem partido, depois de uma desistência pessoal de se filiar ao PMDB, o ex-senador aceitou falar com exclusividade ao O DIA. Na entrevista, ele comentou o cenário eleitoral, não descartou retornar ao PTB. “Ninguém se perde no caminho de volta”, disse, admitindo o desejo de disputar um cargo majoritário nas eleições do próximo ano, mas negou que esteja fazendo política eleitoral até agora



