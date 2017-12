Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta segunda-feira (18/12)

94% das delegacias não têm servidores suficientes para investigar crimes

Segundo dados divulgados nesta segunda-feira (18), pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), cerca de 94% das delegacias do Piauí não possuem servidores suficientes para realizar atividades-fim, como investigar crimes e realizar operações policiais. Os dados levam em consideração a quantidade de delegacias visitadas pelas unidades do Ministério Público no estado. Ao todo, das 98 delegacias de Polícia Civil no Piauí, 95 participaram da avaliação.



Técnico em informática morre ao cair do alto de um poste em Piracuruca



Um técnico em informática morreu ao cair de um poste de energia no município de Piracuruca, na tarde desta segunda-feira (18). Segundo informações de populares, Staylon Karrel Sampaio de Brito, de 29 anos, caiu de um poste ao fazer reparos de internet, teve uma parada cardiorrespiratória e morreu a caminho de Teresina.



Polícia apreende carga e prende suspeito de matar filho de oficial de Justiça



Em operação conjunta realizada na manhã desta segunda-feira (18), as Polícias Civil e Militar efetuaram a apreensão de uma carga roubada num sítio localizado na região da Usina Santana, e também numa residência no bairro Mocambinho, zona norte de Teresina.



Adolescente leva choque no fio de pisca-pisca e morre em Teresina



Iris Claudiene Vieira Braga, de 12 anos, morreu eletrocutada na Vila Mocambinho, zona Norte da capital. A tragédia aconteceu por volta das 19h deste domingo (17), enquanto a adolescente decorava a árvore de natal na casa de sua avó paterna. A menina foi socorrida pelos familiares e chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu.



Repórter do Sistema O DIA é premiada em concurso do Ministério Público



O aumento da quantidade de abusos registrados nos conselhos tutelares de Teresina foi o tema abordado na reportagem da repórter do Sistema O DIA, Glenda Uchôa, ganhadora em segundo lugar na categoria “Impresso” do Prêmio de Jornalismo realizado pelo Ministério Público Estadual.



