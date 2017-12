Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta segunda-feira (11/12)

Risco de ser assassinada é quase quatro vezes maior para jovens negras



As jovens negras com idade entre 15 e 29 anos têm 3,64 vezes mais chances de serem assassinadas do que as jovens brancas no Piauí. É o que diz o Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência 2017 (IVJ 2017), relatório desenvolvido pela Secretaria Nacional de Juventude, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e com a Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), com base em dados de 2015. O levantamento foi divulgado nesta segunda-feira (11).



Com 97% das obras concluídas, Governo abrirá nova licitação para o Rodoanel



Faltando apenas 600 metros de asfaltamento para ser concluída, a obra do Rodoanel passará por uma nova licitação. Isso porque o contrato com a construtora EMSA, responsável pela execução das obras, está sendo rescindido. De acordo com a Secretaria de Estado dos Transportes (Setrans/PI), a rescisão do contrato se deve a uma suposta incapacidade da construtora em dar andamento aos serviços.



Expedição visa promover a navegabilidade do rio Parnaíba



A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) realizará a partir desta segunda-feira (11) uma expedição técnica no rio Parnaíba. O objetivo é fazer um levantamento para embasar futuros projetos voltados à promoção da navegabilidade do rio Parnaíba, com o intuito de facilitar o escoamento da produção do Sul do estado, até Teresina e Timon.



Perturbação do silêncio deve ser denunciada à Delegacia de Crimes Ambientais



Bruna Fontenele explica que a delegacia já deu entrada em mais de 150 processos Desde agosto deste ano, as denúncias de perturbação de sossego e poluição sonora, antes atendidas pela Delegacia do Silêncio, são recebidas pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Porém, nem todo mundo sabe da mudança e continua tentando denunciar a perturbação pelo antigo telefone da delegacia responsável, como relata o funcionário público Dowglas Borges.



Relatório recomenda remoção de imóveis construídos no Dique do Parnaíba



A Prefeitura de Teresina está avaliando um relatório técnico sobre as condições de segurança e estabilidade do Dique do Rio Parnaíba, na zona norte da capital, para verificar a necessidade de remoção de residências construídas na estrutura da barragem.



