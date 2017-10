Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta segunda-feira (09/10)

Governo Federal autoriza envio de força tarefa para atuar em presídios do PI



O governador Wellington Dias e o secretário estadual de Justiça, Daniel Oliveira, estiveram em Brasília, em audiência com o presidente Michel Temer pedindo apoio da Força Nacional para atuar nos presídios do Piauí. O encontro teve ainda a participação do senador Ciro Nogueira (PP). Inicialmente, 100 profissionais da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária (FTIP) devem vir ao Estado para reforçar a segurança nos presídios.



70% dos ônibus de Teresina irão paralisar por 3 horas nesta terça-feira



O Sindicato dos Trabalhadores de Empresas de Transportes Rodoviários do Piauí (Sintetro) fará, na manhã desta terça-feira (10), uma paralisação de 70% da frota que compõe o transporte coletivo de Teresina, para reivindicar melhores condições de trabalho e protestar contra a falta de segurança nos ônibus coletivos da capital. A paralisação está programada para ocorrer a partir das 9h até o meio dia.



Orçamento anual prevê corte de recursos para nove órgãos em 2018



O orçamento de nove pastas do Governo do Estado ficará mais apertado em 2018. O projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro do próximo ano foi enviado no início do mês e prevê um orçamento de R$ 12.956.787.305, que passa a ser de R$ 10.584.569.518 após dedução das transferências constitucionais aos municípios e das contribuições do estado ao Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação).



Corpo de homem é encontrado dentro de córrego na Curva São Paulo



Um homem, de aproximadamente 35 anos, foi encontrado morto por volta das 14 horas da tarde desta segunda-feira (09) em um córrego na Curva São Paulo. Segundo populares, Juacélio era usuário de drogas e teria tido uma crise de overdose depois de misturar bebida alcoólica e entorpecentes.



Entregas dos Correios devem ser normalizadas na próxima semana



Com o fim da greve dos Correios, decidido na última sexta (6), os funcionários da empresa voltaram às atividades hoje (09), com entrega de cartas e encomendas. Segundo José Rodrigues, diretor jurídico do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios do Piauí (Sintect/PI), no acordo feito com o TST, foi estabelecido que será feita a compensação da greve. A expectativa é que até a metade da próxima semana as entregas já estejam normalizadas.



