Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta segunda-feira (08/01)

Fenômeno raro, chuva de granizo causa prejuízo em casas no interior do PI



Moradores do município de Santana do Piauí, localizado a cerca de 325 km de Teresina, foram surpreendidos por uma chuva de granizo no final da tarde desta segunda-feira (8). Considerado um fenômeno raro, especialmente na região equatorial, onde está localizado o estado do Piauí, a formação de granizo dificilmente é registrada no estado. Por conta disso, muitos moradores decidiram registrar o momento.

Passagem de ônibus em Teresina custará R$ 3,60 a partir de amanhã



Após análise da planilha que compõe os custos do transporte público, o Prefeito Firmino Filho decidiu que a nova tarifa inteira dos ônibus que compõe o transporte coletivo de Teresina será de R$ 3,60. Já a tarifa estudantil será de R$ 1,15. Os novos valores começam a vigorar para todos os usuários do sistema de transporte urbano da capital a partir de amanhã (9).



Altos e 4 Julho se enfrentam em jogos amistosos



Altos e 4 de Julho irão se enfrentar em jogos amistosos nesta quarta-feira (10), às 20h, no estádio Felipão, em Altos. A partida se repete no sábado (13), às 19h, na Arena Ytacoatiara, em Piripiri. Esses serão os últimos testes do Jacaré antes da estreia na Copa do Nordeste que acontece no dia 17 de janeiro contra o vencedor do confronto entre Náutico (PE) e Itabaiana (SE).



W. Dias promete casa e ajuda financeira para família de Emilly Caetano



O governador Wellington Dias (PT) recebeu no Palácio de Karnak, na manhã desta segunda-feira (8), os pais da menina Emilly Caetano Costa, morta aos 9 anos durante uma abordagem policial mal-sucedida, por volta da meia-noite do dia 25 de dezembro de 2017.



Comando da PM suspende portaria que trata sobre investigações de policiais

O comando da Polícia Militar do Piauí suspendeu a portaria que regulamentava a investigação de crimes praticados por policiais militares. De acordo com a resolução, esses crimes devem ser investigados por tribunais militares e não pela justiça comum. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (08) pelo Coronel Carlos Augusto, comandante da PM-PI, durante a aula inaugural do curso de formação dos novos policias aprovados no último concurso da corporação.



