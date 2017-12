Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta segunda-feira (04/12)

Baleado, homem reage, mata rival a facadas e é preso em hospital



Um homem conseguiu escapar de uma execução e ainda matou o seu rival, na noite do último sábado, em Floriano. Pedro Paulo da Silva foi baleado por Wedson Celestino na porta de casa, mas conseguiu reagir e matar o outro com golpes de facão.



Leia mais



Denúncia por apologia ao nazismo demora 8 anos para ser julgada



Tramita desde 2013 um inquérito policial instaurado pela Delegacia de Crimes Virtuais, que investigou os crimes de manifestação de ódio contra LGBT, negros, judeus e apologia ao nazismo, praticados através das redes sociais. A primeira audiência na 9º Vara Criminal foi marcada somente para 2021, ou seja, oito anos depois de oferecida a denúncia.



Leia mais



Homem ataca a ex com garrafa de vidro quebrada por não aceitar término



No último sábado (2), uma mulher foi gravemente ferida pelo ex-marido por não ter aceitado reatar o relacionamento que os dois mantiveram por cerca de uma década. O crime ocorreu na cidade de Parnaíba, 339 km ao norte de Teresina, no litoral do estado.



Leia mais



População amarra dois suspeitos de praticarem assalto na zona Norte



Dois homens ainda não identificados foram amarrados pelas mãos e pés, após terem sido flagrados praticando assaltos, na tarde desta segunda-feira (4), na região do bairro Primavera, zona Norte de Teresina. Segundo informações preliminares, os dois suspeitos teriam roubado a bolsa de uma mulher nas proximidades de uma faculdade particular, e acabaram sendo rendidos por populares.



Leia mais



Assaltantes fazem arrastão em casa e posto de gasolina em Porto do PI



Dois homens armados, ainda não identificados pela Polícia, fizeram um arrastão na cidade de Porto, localizada a cerca de 190 km de Teresina. Segundo informações da Polícia Militar, os assaltantes teriam roubado um posto de gasolina e uma residência no município. A ação criminosa teria durado menos de 30 minutos. Esse é o segundo assalto ao mesmo posto de gasolina em menos de uma semana.



Leia mais