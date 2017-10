Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta segunda-feira (02/10)

Ligações realizadas em orelhões da Oi voltam a ser gratuitas no Piauí



Por determinação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), as ligações locais e de longa distância, realizadas a partir de orelhões da Oi, voltam a ser gratuitas no Piauí. A medida começou a vigorar neste domingo (01) e será mantida até o dia 31 de março de 2018. Além do Piauí, também integram a gratuidade os estados de Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espirito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Roraima, Santa Catarina e Sergipe.



Fechamento de registro seria causa de falta d’água em bairro de Teresina



A falta d’água é um problema que afeta muitos teresinenses. Em alguns bairros da capital, a falta d´água tem acontecido com frequência, em especial no período mais quente do ano, conhecido como B-R-O-Bró. É o caso do bairro Parque Sul, no residencial Margarida, zona Sul da cidade. Na região, os moradores vivem há mais de 3 meses com problemas no abastecimento.



Carro de detento fica estacionado dentro da Casa de Custódia e Sejus apura



O Sindicato dos Agentes Penitenciários do Piauí (Sinpoljuspi) denunciou nesta segunda-feira (02) que presos da Casa de Custódia estariam recebendo regalias, dentre elas ter um carro à sua disposição. O veículo, que está estacionado no presídio há dias, pertenceria a um detento, de nome Francisco Evandro Sampaio da Silva, que teve progressão na pena e vai passar para o regime semiaberto na Casa de Albergados.



Com presença de W. Dias, líderes do Podemos criticam PT e rejeitam aliança



O governador Wellington Dias (PT) passou por momentos de constrangimento na manhã desta segunda-feira (2), durante encontro regional do Podemos (antigo PTN), realizado na sede da Federação das Indústrias do Estado do Piauí (Fiepi), em Teresina.



Sinpoljuspi: Daniel recorre a 'falácias' para enganar servidores e a sociedade



O Sindicato dos Agentes Penitenciários do Piauí (Sinpoljupis) voltou a criticar, nesta segunda-feira (2), o secretário de Justiça do Piauí, Daniel Oliveira, que anunciou mudanças nas diretorias do órgão. Vilobaldo Carvalho, diretor jurídico do Sinpoljuspi, afirmou que Daniel está tentando enganar a sociedade e os agentes penitenciários, ao dizer que a categoria está sendo prestigiada por ter dois representantes indicados para atuar na gestão da Sejus.

