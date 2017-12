Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta quinta-feira (30/11)

Denúncia de abuso praticado por diretor de creche-escola é investigada



O Conselho Tutelar encaminhou para as autoridades competentes uma grave denúncia de abuso sexual supostamente praticado pelo diretor e dono de uma creche-escola particular em Teresina, que recebe crianças do berçário, com um ano de idade, até o 5º ano do ensino fundamental.



PC indicia capitão acusado de matar Camilla Abreu por três crimes



A Secretaria de Segurança, através da Delegacia Geral, comunicou, na tarde desta quinta-feira (30), que o inquérito policial sobre a morte da estudante Camilla Abreu foi concluído pela Delegacia de Homicídios. Após a análise dos laudos periciais, dos depoimentos das testemunhas e do próprio acusado, além de outros procedimentos de investigação, o capitão da Polícia Militar, Allisson Wattson, foi indiciado por três crimes, sendo estes: homicídio duplamente qualificado por feminicídio e sem chances de defesa à vítima; ocultação de cadáver e fraude processual.



Whatsapp cai em todo o país e piauienses fazem piada no twitter



O aplicativo de mensagens instantâneas Whatsapp esteve fora do ar desde às 15h50 desta quinta-feira (30). A causa da instabilidade para parte dos usuários do aplicativo ainda não foi divulgada pelo Facebook, empresa que detém os direitos do Whatsapp. Cerca de uma hora depois dos primeiros relatos de instabilidade, as mensagens voltaram a ser enviadas.



Mais de 3,5 mil servidores estaduais ficarão sem salário de dezembro



O governo do Estado anunciou ontem (30) que 3.743 servidores públicos estaduais deixaram de participar do Programa de Atualização Cadastral Bienal 2017 e estão com o contracheque bloqueados. Estes não vão receber o salário base de referência do mês de dezembro, a ser pago em janeiro. De acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Administração e Previdência, dos servidores que deixaram de realizar a atualização cadastral, 1043 são ativos, 1338 inativos e 1362 são pensionistas.



Empresário é preso por atrasar pagamento de pensão alimentícia para filho

O empresário Franly Lima, dono do Centro de Convenções Atlantic City, foi preso por volta das 10 horas desta quinta-feira (30), por conta de uma dívida de natureza alimentar. Franly estava em seu escritório no Atlantic City quando foi preso por uma equipe da Divisão de Capturas (Dicap) da Secretaria de Segurança Pública do Estado.

