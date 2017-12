Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta quinta-feira (21/12)

Divulgada lista de aprovados da 1ª etapa do concurso do Corpo de Bombeiros



O Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos (Nucepe) da Universidade Estadual do Piauí divulgou na manhã desta quinta-feira (21) a relação com os nomes dos candidatos aprovados na primeira etapa do concurso para soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Piauí. Os aprovados já estão convocados para a segunda etapa, e devem entregar os exames médicos e odontológicos exigidos pela banca, entre os dias 8 e 10 de janeiro de 2018.



429 presos vão deixar temporariamente o sistema prisional no final do ano



A Secretaria de Estado da Justiça divulgou nesta quinta-feira (21) o número de detentos que serão beneficiados com a saída temporária de final de ano no Piauí. Ao todo, 429 presos de oito unidades deixarão a prisão entre os dias 24 de dezembro e 01 de janeiro de 2018.



Dias reúne equipe para fazer balanço de ações e apresentar perspectivas



O governador Wellington Dias (PT) reuniu toda equipe de secretários a portas fechadas na tarde de ontem (20) para fazer um balanço das ações do Executivo neste ano e apresentar perspectivas para a gestão no ano que vem. Na reunião, o gestor defendeu projetos do governo como as Parcerias Público-Privadas, operações de crédito para financiar obras, controle de gastos para manter folha de pagamento em dia.

Piauí é o segundo estado do país com maior número de analfabetos



Uma pesquisa divulgada, nesta quinta-feira (21), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aponta que o Piauí é o segundo estado com o maior número de analfabetos, com idade entre 15 anos ou mais, no Brasil. Segundo os dados divulgados pelo IBGE, 17,2% dos piauienses jovens e adultos não sabem ler ou escrever. O levantamento, feito durante o ano de 2016, faz parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD/Contínua).



Piauiense é procurado pela Marinha após desaparecer em alto mar no RJ



O piauiense Francisco das Chagas Oliveira da Silva Filho está desaparecido desde a última segunda-feira (18), após cair no mar da Bacia de Campos, no estado do Rio de Janeiro. Natural de Parnaíba, Francisco Filho é contratado da empresa Bravante e desapareceu enquanto fazia manutenção no passadiço da embarcação “Mar Limpo 3”, utilizada no recolhimento de óleo, a 129 quilômetros do município de Macaé, no litoral carioca.



