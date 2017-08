Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta quinta-feira (20/07)

Polícia investiga denúncia de tortura a criança de 5 anos em Piripiri



A Delegacia de Piripiri, a 158 quilômetros de Teresina, está investigando uma denúncia de tortura a uma criança de cinco anos na localidade Vertente, zona Rural do Município. Em conversa com o PortalODia.com, o titular do DP da cidade, delegado Jorge Terceiro, informou que as denúncias dão conta de um menino que estaria sendo maltratado e sofrendo agressões físicas pelo padrasto, no entanto, até o momento, a polícia não conseguiu localizar o suspeito nem a família para poder confirmar a veracidade do teor das denúncias.



Recurso de cartório pagava academia, Herbalife e carro da diretoria



A inspeção determinada pela Presidência do Tribunal de Justiça nos Cartórios do 2º Ofício de Notas e Registro de Imóveis de Teresina e do 8º Ofício de Registro de Imóveis de Teresina constatou indícios de irregularidades na gestão de Rayonne Queiroz Costa Lobo como tabeliã interina, que já foi afastada pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Piauí desde o dia 5 de julho, após a concretização do relatório do Fermojupi.



Número de estabelecimentos de hospedagem cresce 38,8% no Piauí em 5 anos



O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quinta-feira (20) os dados da Pesquisa Brasileira do Setor Hoteleiro. De acordo com o levantamento, o Piauí apresentou um crescimento de 38,8% na quantidade de estabelecimentos de hospedagens nos últimos cinco anos, fechando 2016 com um total de 376 hospedarias. Apesar do dado ser considerado positivo, a participação piauiense no setor de hotelaria brasileiro permanece em apenas 1,2%, enquanto a participação no Nordeste chega a somente 5,1%.



Presidente do TCE vota por bloqueio de conta da prefeitura de Teresina



A verba do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) da Prefeitura de Teresina, no valor de R$ 37 milhões, ficará bloqueado por decisão do Tribunal de Contas do Estado (TCE). O voto final foi do presidente do órgão, Olavo Rebelo.



Juiz nega prisão de casal suspeito de estuprar menina de 12 anos



A Polícia Civil solicitou a prisão de um casal suspeito de estuprar uma adolescente de apenas 12 anos, no município de Piripiri, situado a 165 km de Teresina. O casal mora num povoado de Piripiri, enquanto a menor reside com a família no município de Brasileira, que fica a poucos quilômetros de distância.



