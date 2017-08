Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta quinta-feira (17/08)

Piauí lidera ranking de subutilização da força de trabalho: quase 40%



Novos números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua indicam que a taxa de desocupação no Brasil foi estimada em 13%, havendo queda no número de desempregados em todas as regiões, exceto no Nordeste, que permaneceu estável.



Piauiense relata insegurança em Barcelona após ataque terrorista



O clima é de tensão e insegurança em Barcelona, depois que uma van atropelou dezenas de pessoas em Ramblas, região turística do Centro da cidade. O ato foi classificado pelo governo espanhol como atentado terrorista e deixou 13 mortos e pelo menos 50 pessoas feridas.



72 pessoas já foram presas em operações da polícia no Piauí em agosto



Segundo um levantamento feito pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI), 72 pessoas foram presas em operações policiais deflagradas durante este ano pela Polícia Civil com intuito de combater tráfico de drogas, roubo de cargas, crimes contra o patrimônio, apreender armas e investigar crimes de estupro virtual tanto na Capital quando no interior.



Estudantes da UFPI fazem protesto contra cortes do Governo Federal



Estudantes da Universidade Federal do Piauí (UFPI) fizeram uma “catracaço” no início da tarde de hoje (17) no restaurante universitário da instituição de ensino. Com um megafone em mãos, os discentes chamavam a atenção da comunidade acadêmica para pautas de reivindicação, como o corte de verbas do Governo Federal para as universidades públicas.



Com liberação de R$ 30 milhões, PRF retoma rondas em BRs do Piauí



A Superintendência da Polícia Rodoviária Federal informou nesta quinta-feira (17) que foram descontingenciados R$ 30 milhões do orçamento de 2017 consignado à instituição. Com isso, a PRF anunciou que vai retomar ainda nesta quinta uma série de atividades que estavam suspensas desde o início do mês de julho, por conta do arrocho orçamentário imposto pelo Governo Temer.

