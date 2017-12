Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta quinta-feira (14/12)

Após 48 horas, agricultores decidem finalizar greve de fome em Teresina



Os três agricultores que estavam fazendo greve de fome há quase 48 horas contra a reforma da Previdência, decidiram encerrar o protesto às 18h30 desta quinta-feira (14). Em nota enviada pelo Movimento dos Pequenos Agricultores do Piauí (MPA-PI), os agricultores não informaram o que os levou a desistir de continuar com a greve de fome. Os manifestantes pretendem realizar um ato simbólico da greve que ocorreu no Aeroporto de Teresina, ainda na tarde de hoje.



Vereadores aprovam proibição da “ideologia de gênero” nas escolas



Um projeto de lei que impede o ensino da disciplina de “ideologia de gênero” foi aprovado por unanimidade, na manhã desta quinta-feira (14), na Câmara dos Vereadores da cidade de Picos, localizada a cerca de 340 km de Teresina. A proposta veta a inserção da suposta disciplina na grade curricular das turmas de ensino fundamental da rede pública e privada no município.



86 pessoas são presas na segunda fase da Operação Polícia Civil 24 horas



De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança (SSP/PI), o número de presos e apreendidos na Operação PC27 aumentou para 86, sendo 63 por mandados de prisão, 16 em flagrante e 7 apreensões de menores. A operação, de caráter nacional, visa executar a prisão de indivíduos responsáveis por crimes patrimoniais, especialmente furtos e roubos, incluindo autores de latrocínio. A Operação PC27 tem a participação das Polícias Civis de todas as regiões do País, com cumprimento de ordens judiciais no âmbito nacional, realizado de forma simultânea pelas Polícias Civis.



CGU apura fraudes em concurso da Prefeitura de Bom Princípio



A Controladoria-Geral da União (CGU) deflagrou nesta quinta-feira (14) uma operação para apurar fraudes no concurso público promovido este ano pela Prefeitura Municipal de Bom Princípio do Piauí - a 333 Km de Teresina. As investigações apontam que pessoas ligadas ao prefeito Francisco Apolinário Costa Moraes, além de vereadores do Município, foram aprovadas no certame e posteriormente nomeadas, o que configura indícios de favorecimento. Entre as vagas disponibilizadas no concurso estão cargos para a área de educação e saúde, cujos vencimentos são custeados com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e do Fundo Municipal de Saúde.



Passageiros pulam de ônibus em movimento para fugir de assalto



Os passageiros de um ônibus que faz linha para a zona Sul de Teresina fizeram momentos de pânico na noite de ontem (13) após o veículo ser alvo da ação de criminosos. Uma dupla armada entrou no coletivo em uma parada do Residencial Dignidade e anunciou o assalto pouco depois da Avenida Nações Unidas. Os passageiros, com medo da ação dos bandidos, arrombaram a porta traseira do ônibus e pularam do veículo em movimento.



