Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta quinta-feira (11/01)

Ministro Kassab anuncia internet em alta velocidade para 128 municípios do PI



O Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, lançou, nesta quinta-feira (11), o programa ‘Internet para Todos’ para 128 municípios do Piauí. O lançamento do programa foi realizado no auditório da Associação Piauiense de Municípios (APPM) e contou com a presença do governador Wellington Dias (PT), prefeitos, senadores, deputados federais e estaduais, e representantes da Anatel.



Leia mais



Policial que efetuou disparos que mataram Emilly Caetano é exonerado



O Governo do Estado exonerou o policial Aldo Luís Barbosa Dornel, acusado de efetuar os disparos que levaram à morte a menina Emilly Caetano Costa, de 9 anos, por volta da meia-noite do dia 25 de dezembro de 2017, durante uma abordagem mal-sucedida na Avenida João XXIII.



Leia mais



Sobe número de casos de hanseníase no PI; mais da metade é transmissível



Durante o ano de 2017, foram registrados no Piauí 935 novos casos de hanseníase. Os números mostram um aumento no registro da doença no estado, já que em 2016 foram notificados 911 casos desse tipo de infecção. De acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado pela Coordenação Estadual de Controle à Hanseníase, da Secretaria de Estado da Saúde, 67,5% dos casos registrados foram notificados já em estágio transmissível da doença, representando um risco para a população.

Leia mais



Sete ônibus irregulares são retirados de circulação pela PRF



Na manhã desta quinta-feira (11), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma blitz na Avenida João XXII, zona leste da capital, para fiscalizar os transportes remunerados de passageiros, incluindo coletivo municipal e intermunicipal, vans e táxis. A operação resultou em 12 autuações.



Leia mais



Golpista que forja venda de casas já atua há 4 anos e faz novas vítimas



As vítimas de um golpista que forjava venda de casas populares do Minha Casa MInha Vida estão no 6º Distrito Policial para prestar depoimento na manhã desta quinta-feira (11). Para enganar as pessoas, o suspeito, identificado como José Luciano de Castro Pompeu Neto, se apresentava como gerente habitacional da SDU, da Caixa Econômica Federal e também como sobrinho do senador Elmano Férrer (MDB).



Leia mais