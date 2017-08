Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta quinta-feira (10/08)

Homem é assassinado durante assalto a loja de frios no Parque Piauí



Um homem de 50 anos, identificado como Edvar Pereira, foi assassinado a tiros quando abria seu estabelecimento comercial, uma loja de frios próxima à Avenida Principal do Parque Piauí, zona Sul de Teresina. Segundo a Polícia Militar, quatro homens são suspeitos do crime, sendo que dois entraram no estabelecimento para assaltar e os outros dois ficaram perto da esquina para dar apoio na fuga. O tenente Gomes, do 6º BPM, informou que a vítima foi atingida com um tiro no peito mesmo depois de ter entregado todo o dinheiro que possuí. A quantia levada não foi informada.



Idoso oferece dois reais e estupra criança de cinco anos no interior do PI



Um idoso identificado como Constâncio Alto José da Silva, de 75 anos, foi preso na tarde de ontem (09), suspeito de ter estuprado uma criança de apenas cinco anos, na cidade de Massapê do Piauí, a cerca de 380 km de Teresina. Segundo informações do titular da Delegacia Regional de Jaicós, o delegado Miguel Carneiro, o idoso ofereceu bombons e dois reais para atrair a vítima até à sua residência e praticar o crime.



Confusão entre motorista e agente da Strans acaba na Delegacia



Uma confusão entre um motorista e um agente de trânsito da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) terminou com o motorista registrando um boletim de ocorrência no 1º Distrito Policial, denunciando a abordagem supostamente truculenta do agente de trânsito. Segundo o motorista do veículo, o autônomo Paulo César, a confusão começou durante uma fiscalização na tarde de ontem (09), na rua Rui Barbosa, Centro de Teresina.



Polícia Civil prende sete pessoas por tráfico em Parnaíba



O número de presos pela operação deflagrada em Parnaíba, na manhã de hoje (10), subiu para sete. Os policiais ainda detalharam como a quadrilha operava, e divulgaram outros crimes de que o grupo é suspeito, diversas ocorrências registradas no decorrer de 2017 e que fazem parte da investigação feita pela DEPRE.



Menino de 5 anos morre afogado ao cair em fossa séptica em Paulistana



Um menino de cinco anos, identificado como Kauê Silva Sousa, morreu por volta das 19h30 desta quarta-feira (9), depois de cair numa fossa séptica na cidade de Paulistana, distante 469 km de Teresina. O trágico acidente ocorreu na casa onde a criança morava com a família, no bairro Santo Antônio.



