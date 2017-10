Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta quinta-feira (05/10)

Acusado de matar a travesti Makelly Castro é absolvido pelo Tribunal do Júri



Após horas de julgamento, o professor Luís Augusto Antunes, acusado de matar a travesti Makelly Castro em julho de 2014, foi absolvido pelo Tribunal do Júri. Apesar de reconhecer que o acusado foi o autor do crime, o conselho de sentença optou pela absolvição do réu. O professor foi absolvido da prática de homicídio qualificado por 4 votos contra 3. A acusação pretende recorrer da decisão.



Polícia investiga se menino encontrado em presídio exercia trabalho infantil



A Polícia Civil, por meio do 14º Distrito Policial do município de Altos, irá investigar se a criança encontrada dentro de uma cela na Colônia Agrícola Major César era usada pela família para exercer trabalho infantil dentro da unidade prisional. A informação foi dada pelo titular do 14º DP, o delegado Jarbas Lima, em coletiva de imprensa na sede da Delegacia Geral de Teresina, no início da noite desta quinta-feira (05).



Especialistas creem que jovem amatou a tia psicóloga por motivação de gênero



Acontece na manhã desta quinta-feira (5) a audiência de instrução do caso do jovem acusado de assassinar a própria tia, a psicóloga Joaquina Maria Pereira Vieira de Barros, em 25 de junho deste ano. O crime aconteceu na residência da vítima, localizada no bairro Macaúba, zona sul da capital.



Empresa promete acabar com a falta de água em até três anos



Universalizar o abastecimento de água na Capital piauiense nos próximos três anos. É esta a promessa da Águas de Teresina, que há 87 dias assumiu a gestão do abastecimento na cidade. Para tanto, a empresa pretende investir R$ 1,7 bilhão em 30 anos, R$ 650 milhões em cinco anos e R$ 950 milhões em até 10 anos de operacionalização dos serviços.



Polícia prende dupla por receptação e roubo de energia na zona Leste



Duas pessoas foram presas na tarde desta quinta-feira (05) na Vila Santa Bárbara, zona Leste de Teresina, suspeitas de roubar energia e serem receptadoras de material roubado. As conduções para a Central de Flagrantes foram feitas por policiais do 11º Distrito Policial, que cumpriram mandados de busca e apreensão em duas residências do conjunto.



