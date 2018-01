Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta quinta-feira (04/01)

Com 12 votos a favor, Conselho aprova passagem de ônibus a R$ 3,71



Com 12 votos a favor, o Conselho Municipal de Transporte aprovou a nova tarifa do transporte coletivo da capital a R$ 3,71 para usuários comuns e de R$ 1,18 para estudantes. Apenas duas entidades votaram contra o reajuste, sendo elas: a Associação dos Deficientes Físicos de Teresina e o Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Piauí. Já o presidente da Associação dos Usuários de Transporte de Teresina, José Borges Sousa, se absteve da votação. A reunião do Conselho Municipal de Transporte foi encerrada por volta das 17h20.



Fundação que recebeu R$ 676 mil da Seduc pode ter que devolver verba



A Fundação Cultural Beneficente Filadelphia, que recebeu R$ 676.900 da Secretaria Estadual de Educação e Cultura (Seduc) para realizar uma campanha informativa com orientações sobre o combate ao mosquito aedes aegypti, deveria ter apresentado a prestação de contas do projeto no prazo máximo de 60 dias após o recebimento dos recursos, que ocorreu em parcela única, em maio de 2016.



Caso Emilly: quatro vídeos revelam detalhes de abordagem equivocada de PMs



Imagens registradas por câmeras de monitoramento da Polícia Militar mostram o momento exato da abordagem desastrosa feita por dois policiais do 5º Batalhão a uma família por volta da meia-noite do dia 25 de dezembro, que resultou na morte da menina Emilly Caetano Costa, de apenas 9 anos.



Polícia deflagra operação e prende supostos pistoleiros no sul do Piauí



Uma operação deflagrada no município de Isaías Coelho, a 416 km de Teresina, resultou na prisão de três pessoas supostamente envolvidas com pistolagem na região. Os policiais militares também apreenderam sete armas de fogo e diversos tipos de munição.



Governador se reúne com cúpula de segurança para discutir caso Emilly



O Governador Wellington Dias esteve reunido nesta quinta-feira (4) com a cúpula de segurança, para tratar sobre o andamento das investigações sobre o assassinato da menina Emilly Caetano, morta em uma abordagem policial equivocada no dia 26 de dezembro de 2017.



