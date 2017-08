Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta quinta-feira (03/08)

Tenente que matou a namorada será transferido para presídio a partir do dia 5



O exército revogou a permanência do tenente José Ricardo da Silva Neto, suspeito de matar a namorada Iarla Lima Barbosa e tentar matar, respectivamente, a irmã e a prima da vítima Ilana Lima Barbosa e Josiane Mesquita da Silva, no dia 19 de junho.

Pedófilos são presos no interior do Piauí; uma vítima está grávida



Duas investigações de crimes de pedofilia tiveram a uma conclusão, em duas cidades do Piauí, com a prisão de dois acusados. No caso mais recente, um homem foi preso acusado de estuprar os dois enteados, um menino de 7 e uma menina de 5 anos, na cidade de Paulistana. Já em Corrente, um professor acusado de estuprar uma aluna de 13 anos se apresentou à Polícia após ter seu mandado de prisão expedido pela Justiça. Outro homem acusado de abusar da mesma vítima segue foragido. A menina está grávida.



Professor é preso por estuprar aluna de 13 anos em Corrente



A justiça pediu a prisão de dois homens acusados de estuprar uma menina de 13 anos, entre eles um professor do ensino fundamental. A investigação, iniciada em meados de 2016, resultou no pedido de prisão preventiva. O professor se apresentou na delegacia, enquanto o outro homem encontra-se foragido. A menina hoje tem 14 anos e está grávida.



Envolvido na morte de Emídio Reis é executado com a mãe idosa e cuidadora



Mais um envolvido no assassinato do ex-vereador Emídio Reis da Rocha, em 2013, foi executado a tiros. O crime ocorreu na noite desta quarta-feira (3), na zona rural de Alagoinha do Piauí, 397 km a sudeste de Teresina.



Assaltantes de banco pagaram R$ 50 mil para fugir da Casa de Custódia



Os quatro detentos que fugiram da Casa de Custódia no dia 02 de março pagaram cerca de R$ 50 mil para a organização criminosa presa nesta quinta-feira (03), na Operação Conexão. Carlos Souza Silva, Leônidas da Silva Gomes, Anderson Teodoro de Sousa e outro homem identificado como Vilmar foram presos suspeitos de participação em assaltos a bancos no Piauí.



