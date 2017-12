Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta quarta-feira (29/11)

Salário do piauiense representa apenas 63% da média nacional



De acordo com dados da PNAD Contínua 2016, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (30), o rendimento médio mensal do piauiense em 2016 foi de R$ 1.310, representando 63,8% da média nacional, que é de R$ 2.053.



Governo autoriza cursos de formação para 150 agentes e 331 policiais

Em reunião com o secretário de Justiça, Daniel Oliveira, nesta quarta (29), no Palácio de Karnak, o governador Wellington Dias autorizou que 150 aprovados no concurso para agentes penitenciários realizem o curso de formação para ingresso na categoria. Além deste, também serão convocados 331 policiais militares aprovados no último concurso.



Polícia prende homem que matou companheiro a facadas em Teresina



Um homem, identificado como Joel Luís da Silva, de 34 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira (29), acusado de ser o autor do homicídio do cabeleireiro Ezequias Oliveira do Carmo, ocorrido em 2013. O acusado foi detido por equipes da Divisão de Capturas (Dicap) da Secretaria de Segurança, na residência onde morava com os pais, no conjunto João Emílio Falcão, na zona Sul de Teresina.



PM acha crianças de 5 e 8 anos em residência com fezes e resquícios de drogas



A Política Militar localizou, por volta do meio-dia desta quarta-feira (29), dois irmãos de cinco e oito anos que estavam sozinhos numa residência no bairro Monte Castelo, zona sul de Teresina.



Polícia prende 10 pessoas em cumprimento a 42 mandados no PI e MA



Pelo menos 10 pessoas já foram presas em uma operação da Polícia Civil deflagrada nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (29). Equipes coordenadas pelo Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco) estão dando cumprimento a 42 mandados judiciais, sendo 26 de busca e apreensão de 16 de prisões preventivas. O objetivo é combater principalmente crimes contra instituições financeiras, como estouros de caixas eletrônicos e roubos a bancos.



