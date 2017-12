Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta quinta-feira (28/12)

Com 5 mil mandados em aberto, Piauí tem mais foragidos do que presos



Segundo levantamento divulgado pela Divisão de Capturas (Dicap) da Secretaria Estadual de Segurança Pública, o Piauí possui atualmente cerca de cinco mil mandados de prisão em aberto, considerando processos criminais e cíveis. O número é preocupante porque reflete estatisticamente a sensação de insegurança da população piauiense, uma vez que, dos indivíduos em conflito com a lei, menos da metade está cumprindo pena no sistema prisional.



Policiais militares alteraram cena do crime para forjar conflito com vítimas



Os dois policiais militares presos por suspeita de envolvimento na morte da menina Émile Caetano, de 9 anos, teriam tentado alterar a cena do crime com a intenção de atrapalhar o trabalho de investigação da Polícia Civil. A informação é do coordenador da Delegacia de Homicídios, o delegado Francisco Costa Baretta.



Dias quer rigor na análise de ações contra exames psicológicos de certames



O governador Wellington Dias (PT) comentou nesta quinta-feira (28), no Palácio de Karnak, a trágica morte da menina Émile Caetano da Costa, que foi baleada por um policial militar durante uma abordagem realizada na madrugada da última terça-feira.



Decisão sobre aumento de passagem é adiada para a próxima semana



A reunião que votaria hoje a proposta de reajuste da passagem de ônibus em Teresina foi adiada para a próxima semana após um início de tumulto depois que estudantes e trabalhadores ocuparam a Strans, onde o Conselho Municipal de Transporte estava reunido. Segundo o superintende de trânsito, Carlos Daniel, o ente municipal vai convocar a partir de terça-feira (02) os representantes do movimento estudantil e as entidades lugares à Prefeitura para deliberar sobre o assunto



Ciro Nogueira faltou 1 a cada 7 sessões e é o senador mais ausente do PI



O senador Ciro Nogueira (PP) não compareceu a 13,8% das sessões deliberativas ordinárias, que são de presença obrigatória para os parlamentares. De acordo com o levantamento do site Congresso em Foco, o presidente nacional do PP faltou cerca de uma a cada sete sessões este ano.



