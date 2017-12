Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta quarta-feira (27/12)

PM suspeito de matar de menina de 9 anos reprovou no teste psicológico



O policial Aldo Luís Barbosa Dornel, apontado como um dos suspeitos de envolvimento na morte da menina Émile Caetano da Costa, morta a tiros em uma perseguição na zona Leste de Teresina na manhã de ontem (26), foi reprovado no exame psicológico para ingressar na Polícia Militar e conseguiu iniciar o curso de formação mediante decisão liminar da Justiça, em 2010.



Leia mais



Planilha prevê aumento de passagem sem congelamento pra estudante



O Conselho Municipal de Transporte Público se reuniu na manhã desta quarta-feira (27) para avaliar a planilha apresentada pela Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (Strans), que prevê o aumento da passagem de ônibus e o fim do congelamento da tarifa estudantil a partir do próximo ano.



Leia mais



Superlotação do IML chega ao limite e situação pode piorar com final de ano



Com o aumento da demanda devido aos feriados do final de ano, período em que há aumento no número de óbitos seja por acidente ou morte violenta, a situação do Instituto de Medicina Legal (IML) de Teresina não está das melhores. Segundo informações do diretor do instituto, André Biondi, atualmente cerca de 60 corpos estão nas geladeiras esperando por identificação ou sepultamento. Com esse número, a capacidade do órgão está no limite, pois as câmaras de refrigeração estão quase todas ocupadas.



Leia mais



Sem ter para onde ir, casal vive com bebê embaixo da ponte Wall Ferraz



Por falta de um lugar melhor para viver, uma família está morando debaixo da ponte Wall Ferraz, que liga as zonas sul e leste de Teresina. Tamires Gomes (30), o marido Diego Ferreira (31) e o filho Carlos Henrique, de apenas um ano, estão morando no local há cerca de um mês.



Leia mais



250 policiais vão reforçar a segurança no litoral durante o ano novo



A Secretaria de Segurança Pública enviou para o litoral, na manhã desta quarta-feira (27), 250 policiais para reforçar o policiamento em Parnaíba e Luís Correia durante as festas de fim de ano, período em que o fluxo de pessoas e dinheiro é maior naquela região. As tropas serão distribuídas entre os principais pontos turísticos, atuando tanto no policiamento ostensivo, quanto no trabalho de inteligência e monitoramento.



Leia mais