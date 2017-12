Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta quarta-feira (20/12)

PM afasta comandante após suspeita de desvio de dinheiro



O comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar de Teresina foi afastado da função, nesta quarta-feira (20), após denúncia de envolvimento no desvio de R$ 300 mil do assalto ao Banco do Nordeste acontecido ontem (19) na Avenida João XXIII. A informação é do subcomandante da Polícia Militar, coronel Lindomar Castilho. Segundo o coronel, os dois cabos presos na manhã de hoje informaram em depoimento que agiram sob recomendação do comandante do Batalhão.



Corpo de adolescente é encontrado carbonizado dentro de matagal em Timon



O corpo de um adolescente, ainda não identificado pela Polícia, foi encontrado carbonizado e estado de decomposição dentro de um matagal no povoado Onça, na cidade de Timon, região metropolitana de Teresina, na manhã desta quarta-feira (20). Segundo informações da Polícia Militar, a suspeita é de que o menor de idade tenha sido assassinado a facadas e o autor do crime tenha tentado esquartejar a vítima, antes de ocultar o corpo dentro do mato.



Câmara aprova criação da Universidade Federal do Delta do Parnaíba



A Câmara dos Deputados aprovou em sessão deliberativa extraordinária, nesta terça-feira (19), o Projeto de Lei 5272/16, do Executivo, que cria a Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar), a partir do desmembramento da Universidade Federal do Piauí (UFPI). Com a aprovação, o projeto segue agora para análise no Senado Federal.



Indicativo de lei propõe fim das aulas aos sábados no ensino fundamental



A Assembleia Legislativa do Piauí vai apreciar um indicativo de projeto de lei que propõe o fim das aulas aos sábados para os alunos do ensino fundamental nas escolas do estado. Diferente do projeto de lei, o indicativo é uma espécie de sugestão ao chefe do Executivo, a quem caberá apresentar o projeto, caso considere oportuno e conveniente.

Câmara aprova orçamento de R$ 3.26 bilhões para Teresina em 2018



A Câmara Municipal de Teresina aprovou em segunda votação, na manhã desta quarta-feira (20), a proposta orçamentária de R$ 3.260.075.245,00 apresentada pela Prefeitura de Teresina para o ano de 2018. Desde que entrou em pauta, no final do mês passado, o projeto vinha sendo alvo de críticas da oposição, que considerou excessivos os recursos destinados à Secretaria Municipal de Governo, responsável pelas articulações parlamentares, enquanto que pastas voltadas para políticas públicas às mulheres e à juventude viram seu orçamento reduzido.



