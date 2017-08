Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta quarta-feira (19/07)

Prefeitura de Teresina perderá recurso federal por não cobrar taxa de lixo



O Governo Federal, por meio do Ministério das Cidades, lançou edital para Processo Seletivo Simplificado relativo aos exercícios de 2017 e 2018 para contratação de operação de crédito para a execução de saneamentos. A Prefeitura de Teresina não poderá participar do trâmite no eixo de Resíduos Sólidos por não cobrar e arrecadar a taxa de lixo.



Sem câmara mortuária, corpos de bebês são armazenados em geladeira



O Ministério Público Estadual (MPE-PI) está apurando uma denúncia de armazenamento inadequado de corpos de recém-nascidos na Maternidade Dona Evangelina Rosa. Bebês que tenham complicações no momento do parto e acabam vindo a óbito têm seus corpos armazenados em uma geladeira comum por conta da falta de uma câmara mortuária no necrotério.



Alunas do Premem/Sul denunciam professor por assédio sexual



Três estudantes do Curso Técnico em Enfermagem do Centro de Educação Profissional para a Saúde (CEEPS) Monsenhor José Luis Barbosa Cortez, o Premem/Sul, denunciaram que sofreram assédio sexual por um professor da instituição de ensino durante estágio obrigatório realizado na Maternidade Evangelina Rosa.



Perícia dirá se mulher que abandonou bebê no lixo teve depressão pós-parto



A polícia identificou e prendeu nesta quarta-feira (19) a mãe do bebê que foi encontrado ontem no lixo, na entrada da cidade de Timon (MA). A mulher tem 40 anos e é mãe de três filhos, um deles já com 20 anos de idade. O Delegado Regional de Timon, Humaitan Oliveira, que está à frente das investigações, comenta que a mulher negou estar grávida, porém, os vizinhos desmentiram a versão.

Tiroteio perto de hospital aterroriza médicos e Sílvio Mendes faz apelo



Após um tiroteio nas imediações da maternidade do Promorar, na Zona Sul de Teresina, o presidente da Fundação Municipal de Saúde (FMS), Silvio Mendes, fez um apelo aos criminosos e pediu que os profissionais de saúde sejam respeitados. Ele deu uma coletiva de imprensa nesta quarta.



