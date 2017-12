Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta quarta-feira (13/12)

Corpo de adolescente de 13 anos é encontrado com disparo na cabeça



O corpo de um adolescente, identificado como Michael da Silva Barros, de apenas 13 anos de idade, foi encontrado com perfurações de bala na região da cabeça, na manhã desta quarta-feira (13), em um campo de futebol no bairro Morada Nova, em Picos, município localizado a cerca de 310 km de Teresina.



Juiz cassa mandato de prefeito e vice-prefeito de São João do Piauí



O juiz da 20ª Zona Eleitoral, Maurício Machado Queiroz Ribeiro, determinou a cassação dos mandatos eletivos do prefeito de São João do Piauí, Gil Carlos Modesto (PT/PI), e seu vice, Dante Quintans (PMDB/PI). No entendimento do magistrado, os acusados teriam cometido abuso de poder econômico e político referente à execução de obras públicas no Município de São João do Piauí, no período próximo às eleições. Além da cassação, o magistrado aplicou ainda a inelegibilidade dos impugnados pelo prazo de oito anos. A decisão do juiz cabe recurso ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PI).



Núcleo vai investigar desvios e recuperar dinheiro de corrupção no Piauí



O Ministério Público do Piauí instalou o Núcleo de Investigação Patrimonial (NIP) para atuar na área de persecução patrimonial e recuperação dos recursos extraviados em decorrência de crimes cometidos contra a Administração Pública. O NIP deverá começar a atuar a partir de janeiro e funcionará em parceria do MP-PI e demais órgãos de controle do Estado.



Trio faz greve de fome contra reforma da previdência; casal está há 24h sem comer

Um casal do município de São João da Varjota, a 284 km de Teresina, está fazendo greve de fome há quase 24h contra a reforma da previdência. Leonardo Machado, de 23 anos, e Líria Aquino, de 29 anos, estão no aeroporto da capital desde as 15h de ontem (12). Na manhã de hoje, Vitalina Santos, de 36 anos, também aderiu ao movimento.



Justiça aceita denúncia e capitão vira réu pela morte de Camilla Abreu



O capitão Alissom Wattson da Silva Nascimento, autor confesso do assassinato da estudante Camilla Abreu, agora é réu no processo. Isto porque a Justiça acatou a denúncia oferecida no último 06 pelo Ministério Público Estadual, através do promotor Benigno Filho.



